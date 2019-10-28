Selin Ciğerci’nin müstakbel eşi Gökhan Çıra kimdir, nereli?
Bir süredir beraber olan Selin Ciğerci- Gökhan Çıra çift nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çift, düğüne dair detayları sık sık sosyal medyadan yayınlayarak heyecanlarını paylaşıyor. Peki, Selin Ciğerci’nin müstakbel eşi Gökhan Çıra kimdir, nereli?
Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu’da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturacak.
Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda Gökhan Çıra ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlattı: "Gökhan bana bilmeden mesaj attı. Fakat benimle görüşmedi. Sürekli mesajlaşıyorduk. Benim hayatıma az önce bahsettiğim futbolcu girdi. O ilişkim bittikten sonra Gökhan’la bir yerde karşılaştık. Ben ameliyat olmuş, pembe kimliği filan almıştım o zaman. Gökhan’ı görünce “Ne kadar yakışıklısın, çok değişmişsin” dedim. Fotoğraflarında küçük duruyordu. O zaman 18 yaşındaydı, şimdi 22 yaşında. Karşılaştıktan sonra mesaj attım. Ama benim mesaj attığıma inanmamış."
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