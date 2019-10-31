Selin Ciğerci kimdir ve kaç yaşında? Düğünü ile gündem oldu
Selin Ciğerci son günlerde magazin dünyasının gündemindeki isim olmaya devam ediyor. Futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci, Demet Akalın ve Kerimcan Durmaz gibi ünlü isimlerin de yakın arkadaşıdır. Peki, Selin Ciğerci kimdir ve kaç yaşında? İşte, 2018-2019 yıllarında şarkılar da çıkaran Selin Ciğerci hakkında bazı bilgiler
Selin Ciğerci, son günlerin sıkça konuşulan isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. Evliliği ile magazin gündemine oturan Selin Ciğerci, düğünü ile magazin programlarında sıkça yer buldu. Peki, Selin Ciğerci kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
SELİN CİĞERCİ KİMDİR?
Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur.
Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda bir dönem Türkiye’nin en ünlü futbolcularından biriyle olduğu açıkladı ancak ismini verdi. Ayrıca bu kişi için söylediği “Bana çok pahalı hediyeler, yüzükler aldı. Hatta spor bir Porsche aldı” açıklamasıyla konuşuldu.
Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile İstanbul'da nikah masasına oturdu.
2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekmişti.
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