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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Selahattin Dönmez kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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Selahattin Dönmez kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Selahattin Dönmez, televizyon başındaki pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Katıldığı yayınlar dolayısıyla merak edilen isimler arasında yer alan Selahattin Dönmez, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Selahattin Dönmez kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Selahattin Dönmez, 1973 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelmiştir. Fark Etmeden Diyet Beslenme ve Eğitim Danışmanlığının kurucusudur. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Diyetisyen, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümünün Diyetetik Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını “Erken Tedavi Başlanan Okul Öncesi Yaş Grubu Klasik Fenilketonürili Çocukların Beslenme Durumu” konusunda tezini bitirerek Beslenme Uzmanı olarak mezun olmuştur.

1999 yılında Fark Etmeden Diyet Beslenme ve Eğitim Danışmanlığını kuran Selahattin Dönmez aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı’nda Bilim Uzmanı olarak göreve başlamıştır. 2000-2001’de Londra’da Royal College of Physicians’ta Metabolik Hastalıklarda Beslenme alanında Medical Masterclass eğitimi almış, 2006’da Amerikan Beslenme ve Diyetetik Akademisinin “Yetişkinlerde Kilo Kontrolü”, 2007’de Harvard Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü Beslenme Bilimlerinin “Enteral ve Parenteral Beslenme” ve 2009’da “Şişmanlığın Tedavisinde Pratik Tedavi Yöntemleri” sertifika programlarını başarı ile tamamlayan ilk Türk Diyetisyen olmuştur. Bilimsel alanda önemli dergiler olan Annual of Nutrition and Metabolism, Laboratorine Medicana ve Journal of Inherited Metabolism’de metabolik hastalıkların klinik bulgu ve diyet tedavileri, International Journal of Obesity ve Appetite’de obezite diyet tedavisi, yeme davranış bozukluğuna yaklaşım ile ilgili yayınları yayınlanmıştır.

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