Seksin beyniniz üzerindeki 5 etkisi

Seks ilaç gibidir.

Seks bize kendimizi iyi hissettiriyor. Bu nedenle arkadaşlarımızla tüm zamanımızı dışarıda geçirip adeta ava çıkıyoruz. Cinsel ilişki sırasında aldığımız zevk, beynin ödül merkezini harekete geçiren nörotrasmitter olan dopaminin salgılanmasına bağlı. Bu hormon aynı zamanda bazı insanların bazı ilaçlara olan bağımlılığından da sorumlu olan hormon. Dolayısıyla bağımlılık yapan çoğu uyuşturucuyla seksin beyinde uyardıkları bölgeler aynı. Bu da ondan vazgeçememizin nedenlerinden biri.

Seks yapmak antidepresan kullanmakla aynıdır.

Albany Üniversitesi’nde 2002 yılında yapılan bir araştırmada 300 kadın üzerinde bi araştırma yaptı ve ilişki sırasında prezervatif kullanan kadınların kullanmayanlara oranla daha fazla depresif belirtiler gösterdiğini saptadı. Kısacası cinsel ilişki sırasındaki sıvıların antidepresan özellikle taşıdığı öne sürüldü. Ancak yine de bu bağlı bir ilişki kuran kişiler için iyi bir haber. Çünkü ruh halinizi yükseltmenin başka yolları olsa da cinsel yolla bulaşan çoğu hastalığın çaresi yoktur.

Seks bazen zayıf düşürebilir.

Seks sırasında kendinizi iyi hissedebileceğiniz kimyasallarla yükselmiş olabilirsiniz. Peki ya sonrasında neler oluyor? Araştırmacılara göre kadınların yaklaşık üçte biri seks sonrasında post-sex blues denen çökmüş ruh halini hissediyor. Kadınların hissettiği pişmanlık ya da zorlanma gibi durumların nedeni bu olabilir.

Seks ağrıyı hafifletir

Baş ağrısı yaşarken cinselliği bir ilaç gibi kullanabilirsiniz. Araştırmalar, seks yapmanın baş ağrısını hafifletebileceğini söylüyor. 2013 yılında yapılan bir çalışmada migren geçirenlerin %60’ında ve küme baş ağrısı çekenlerin %30’unda cinsel ilişki ile bir rahatlama olduğu gözlemlendi. Diğer bir araştırmada ise G noktası uyarılan kadınların ağrıya karşı daha dirençli olduğu ortaya çıkarıldı.





Seks yapmak sizi sakinleştirir.

Fareler üzerinde yapılan bir deneyde daha sık cinsel ilişkide bulunan farelerin bulunmayanlara oranla daha sakin olduğu gözlendi. Bu durum insanlar için de geçerli. Cinsel yönden aktif insanların kamuya açık yerlerde konuşma yapmak gibi stresli durumlara karşı daha rahat olduğu ortaya çıkmıştır.