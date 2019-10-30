Seda Yazıcı ile evlenen Sinan Albayrak kimdir ve kaç yaşında?
Seda Yazıcı ile dünya evine giren Sinan Albayrak, magazin dünyasının gündemindeki isim olmaya başladı. Kariyeri boyunca birçok dizi ve film projesinde yer alan Sinan Albayrak, Yalaza ve Kalk Gidelim isimli dizilerde de rol almıştır. Peki, Seda Yazıcı ile evlenen Sinan Albayrak kimdir ve kaç yaşında? İşte, Sinan Albayrak'ın oynadığı dizi ve filmler
Sinan Albayrak'ın rol aldığı dizi ve filmler, son günlerde birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. 1973 yılında Almanya'da dünyaya gelen Sinan Albayrak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.
Sinan Albayrak'ın rol aldığı filmler şu şekildedir;
Somuncu Baba Aşkın Sırrı
(Bayezidi Bestami)
Yunus Emre: Aşkın Sesi
(Sultan Veled) Sinema Filmi 2014
Sultanın Sırrı
(Hakan) Sinema Filmi 2010
Eşrefpaşalılar
(Hoca) Sinema Filmi 2010
Kilit
Sinema Filmi 2007
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacan
(Konuk Oyuncu ) Sinema Filmi 2007
Çinliler Geliyor
(Yuppie) Sinema Filmi 2006
Sis ve Gece
(Mustafa) Sinema Filmi 2006
Döngel Karhanesi
(Rus Mafya Şefi) Sinema Filmi 2005
Herşey Çok Güzel Olacak
(Tolga) Sinema Filmi 1998
Sinan Albayrak'ın rol aldığı diziler şu şekildedir;
Yalaza 2017
Kalk Gidelim 2017
O Hayat Benim (Mehmet Emir) TV Dizisi 2014
Tozlu Yollar TV Dizisi 2013
Sen De Gitme (Mehmet) TV Dizisi 2011
Zeynep'in Sekiz Günü (Barmen) Sinema Filmi 2007
Yersiz Yurtsuz (İshak) TV Dizisi 2007
Parmaklıklar Ardında TV Dizisi
2. Sezon (Tarık İnan) 2008
1. Sezon (Tarık İnan) 2007
Kadın Severse (Sinan) TV Dizisi 2006
Sessiz Gece (Serkan) TV Dizisi 2005
Beyaz Gelincik (Melih) TV Dizisi 2005
Omuz Omuza (Cem) TV Dizisi 2004
Kurtlar Vadisi TV Dizisi
2. Sezon (Sadık) 2004
1. Sezon (Sadık) 2003
Kampüsistan (Tiyatro Hocası) TV Dizisi 2003
Unutma Beni (Gökhan) TV Dizisi 2002
Nasıl Evde Kaldım (Kamil) TV Dizisi 2001
Karanlıkta Koşanlar TV Dizisi 2001
Yılan Hikayesi TV Dizisi
3. Sezon (David ) 2001
2. Sezon (David) 2000
Şaşıfelek Çıkmazı (Rafet) TV Dizisi 1996
Kara Melek TV Dizisi
2. Sezon (Kameraman Mithat) 1997
1. Sezon (Kameraman Mithat) 1996
Ferhunde Hanımlar TV Dizisi
Gecmisin izleri TV Dizisi
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