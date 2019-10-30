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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
30.10.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Seda Yazıcı ile evlenen Sinan Albayrak kimdir ve kaç yaşında?

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Seda Yazıcı ile evlenen Sinan Albayrak kimdir ve kaç yaşında?

Seda Yazıcı ile dünya evine giren Sinan Albayrak, magazin dünyasının gündemindeki isim olmaya başladı. Kariyeri boyunca birçok dizi ve film projesinde yer alan Sinan Albayrak, Yalaza ve Kalk Gidelim isimli dizilerde de rol almıştır. Peki, Seda Yazıcı ile evlenen Sinan Albayrak kimdir ve kaç yaşında? İşte, Sinan Albayrak'ın oynadığı dizi ve filmler

Sinan Albayrak'ın rol aldığı dizi ve filmler, son günlerde birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. 1973 yılında Almanya'da dünyaya gelen Sinan Albayrak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Sinan Albayrak'ın rol aldığı filmler şu şekildedir;

Somuncu Baba Aşkın Sırrı 
(Bayezidi Bestami)

Yunus Emre: Aşkın Sesi
(Sultan Veled) Sinema Filmi 2014

Sultanın Sırrı
(Hakan) Sinema Filmi 2010

Eşrefpaşalılar
(Hoca) Sinema Filmi 2010

Kilit
Sinema Filmi 2007

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacan 
(Konuk Oyuncu ) Sinema Filmi 2007

Çinliler Geliyor
(Yuppie) Sinema Filmi 2006

Sis ve Gece
(Mustafa) Sinema Filmi 2006

Döngel Karhanesi
(Rus Mafya Şefi) Sinema Filmi 2005

Herşey Çok Güzel Olacak
(Tolga) Sinema Filmi 1998

Sinan Albayrak'ın rol aldığı diziler şu şekildedir;

Yalaza 2017
Kalk Gidelim  2017
O Hayat Benim (Mehmet Emir) TV Dizisi 2014
Tozlu Yollar TV Dizisi 2013
Sen De Gitme (Mehmet) TV Dizisi 2011
Zeynep'in Sekiz Günü (Barmen) Sinema Filmi 2007
Yersiz Yurtsuz (İshak) TV Dizisi 2007
Parmaklıklar Ardında TV Dizisi
          2. Sezon  (Tarık İnan) 2008
          1. Sezon  (Tarık İnan) 2007
Kadın Severse (Sinan) TV Dizisi 2006
Sessiz Gece (Serkan) TV Dizisi 2005
Beyaz Gelincik (Melih) TV Dizisi 2005
Omuz Omuza (Cem) TV Dizisi 2004
Kurtlar Vadisi TV Dizisi
          2. Sezon  (Sadık) 2004
          1. Sezon  (Sadık) 2003
Kampüsistan (Tiyatro Hocası) TV Dizisi 2003
Unutma Beni (Gökhan) TV Dizisi 2002
Nasıl Evde Kaldım (Kamil) TV Dizisi 2001
Karanlıkta Koşanlar TV Dizisi 2001
Yılan Hikayesi TV Dizisi
          3. Sezon  (David ) 2001
          2. Sezon  (David) 2000
Şaşıfelek Çıkmazı (Rafet) TV Dizisi 1996
Kara Melek TV Dizisi
         2. Sezon  (Kameraman Mithat) 1997
         1. Sezon  (Kameraman Mithat) 1996
Ferhunde Hanımlar TV Dizisi
Gecmisin izleri TV Dizisi

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