Seda Parseker kimdir ve kaç yaşında?

Tasarım alanında faaliyet gösteren Seda Parseker, 1987 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra University of Manchester'da BSE, Textile Science and Engineering bölümünde eğitim aldı.

Eğitimine devam ettiğim yıllarda İngiltere'nin en büyük dernek ve kurumlarında gönüllü olarak çalıştı.

2008-2010 yılları arasında The Christie NHS Foundation Trust yani kanser hastalığı için ilaç ve yöntem araştırmaları yararına bu kurum adına yapılan davetler, yemekler ve moda şovları düzenledi.

2009-2011 yılları arasında ise Save the Children UK ve Water Aid kurumları yararına birçok özel projeye katkıda bulundu.

Yüksek lisansını yine aynı üniversitede Fashion and Textile Retealing/Marketing üzerine yaptıktan sonra 2012 yılında Türkiye'ye döndü ve Bursa'daki aile şirketinde çalışmaya başladı.

Yaklaşık 3 ay sonra babasının isteği ile İstanbul'daki şirketin başına geçti. Eş zamanlı 2013'ten beri İstanbul'daki CAGEV & CAGEDER'de (Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfı ve Derneği) Proje koordinatörü olarak gönüllü görev aldı.