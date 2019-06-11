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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
11.06.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Şarkıcı Çağla ve eşi Metin Korkmaz kimdir?

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Şarkıcı Çağla ve eşi Metin Korkmaz kimdir?

Şarkıcı Çağla, son günlerde araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Futbolcu menajeri Metin Korkmaz'ın eşi olan Çağla, Sinan Akçıl ve Ebru Şallı gibi isimlerle çalışmıştır. Peki, Şarkıcı Çağla ve Metin Korkmaz kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Çağla 2014 yılında ‘Nasıl Yani Bilmiyor musun’ adlı bir EP çıkardı.

2016’da ‘Hoppa’ Sinan Akçıl’ın 2, Gökhan Tepe ve Yıldız Tilbe’nin 1’er parçasını içerdiği gibi EP’si çıktı. Çağla, ‘Sinan Akçıl’ın keşfi’ olarak tanındı. Sinan Akçıl’ın Ebru Şallı için yazdığı söylenen ‘Pardon’ şarkısıyla ismini duyurdu. 2018’de Gülşen’in şarkısı “Saz mı Caz mı”yı seslendirdi. Son olarak  Emrah Karaduman aranjörlüğünde Arabeni şarkısının çalışmalarını yaptı.  

Ünlü futbolcu menajeri Metin Korkmaz’ın eşidir. 

Metin Korkmaz, 1969 yılında İstanbul Kasımpaşa’da doğmuştur. 26 yıllık menajerlik hayatında yüzlerce transfere imza atmıştır.

Geçmişte Rıdvan Dilmen’den, Tanju Çolak’a Uğur Tütüneker’den, Ertuğrul Sağlam’a, Sergen Yalçın’dan, Yusuf Şimşek’e, Sercan Yıldırım’dan Volkan Şen’e, Mbia’dan, Samuel Eto’o ya, Pablo Batalla’dan, Celustka’ya birçok oyuncuyu transfer etmiştir.

Teknik Direktörlerden; Yılmaz Vural’dan, Samet Aybaba’ya  Kemal Kılıç’tan, Cem Pamiroğlu’na, Sergen Yalçın’dan, Hakan Kutlu’ya ve daha birçok futbol adamıyla çalışmıştır.

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