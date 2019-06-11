Şarkıcı Çağla ve eşi Metin Korkmaz kimdir?
Şarkıcı Çağla, son günlerde araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Futbolcu menajeri Metin Korkmaz'ın eşi olan Çağla, Sinan Akçıl ve Ebru Şallı gibi isimlerle çalışmıştır. Peki, Şarkıcı Çağla ve Metin Korkmaz kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Çağla 2014 yılında ‘Nasıl Yani Bilmiyor musun’ adlı bir EP çıkardı.
2016’da ‘Hoppa’ Sinan Akçıl’ın 2, Gökhan Tepe ve Yıldız Tilbe’nin 1’er parçasını içerdiği gibi EP’si çıktı. Çağla, ‘Sinan Akçıl’ın keşfi’ olarak tanındı. Sinan Akçıl’ın Ebru Şallı için yazdığı söylenen ‘Pardon’ şarkısıyla ismini duyurdu. 2018’de Gülşen’in şarkısı “Saz mı Caz mı”yı seslendirdi. Son olarak Emrah Karaduman aranjörlüğünde Arabeni şarkısının çalışmalarını yaptı.
Ünlü futbolcu menajeri Metin Korkmaz’ın eşidir.
Metin Korkmaz, 1969 yılında İstanbul Kasımpaşa’da doğmuştur. 26 yıllık menajerlik hayatında yüzlerce transfere imza atmıştır.
Geçmişte Rıdvan Dilmen’den, Tanju Çolak’a Uğur Tütüneker’den, Ertuğrul Sağlam’a, Sergen Yalçın’dan, Yusuf Şimşek’e, Sercan Yıldırım’dan Volkan Şen’e, Mbia’dan, Samuel Eto’o ya, Pablo Batalla’dan, Celustka’ya birçok oyuncuyu transfer etmiştir.
Teknik Direktörlerden; Yılmaz Vural’dan, Samet Aybaba’ya Kemal Kılıç’tan, Cem Pamiroğlu’na, Sergen Yalçın’dan, Hakan Kutlu’ya ve daha birçok futbol adamıyla çalışmıştır.
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