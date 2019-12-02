Şarkıcı Asya olarak bilinen Tülay Kaygusuz kimdir?
Tülay Kaygusuz ya da eski adıyla Tülay Keçialan olarak bilinen ve Asya ismiyle tanınan ünlü şarkıcı, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı. Kariyeri boyunca 6 albüm çıkaran ve bir de teklisi bulunan şarkıcı Asya, bir dönem Türkiye adına Eurovision şarkı yarışmasında da boy göstermişti. Peki, şarkıcı Asya olarak bilinen Tülay Kaygusuz kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Şarkıcı Asya olarak bilinen Tülay Kaygusuz 1 Mart’ta Eskişehir’in Odunpazarı semtinde dünyaya geldi. İlkokul yıllarından itibaren okul korolarında ve müzikle ilgili pek çok etkinlikte yer aldı.
Lisede Milliyet gazetesinin açtığı liseler arası müzik yarışmasında Türk Halk Müziği dalında 1. oldu.
Aynı dönemde Eskişehir Halk Eğitim Merkezi’nde Erkan Ertuğ yönetimindeki koroda yer aldı.
Bir süre sonra sahneye çıkmaya başladı. Türkçe Pop ve yabancı şarkılar söylemeye başladı.
Bodrum’da çalıştığı dönemde ünlü trompetçi İlhan Feyman’dan Ankara Feyman Klüp’te sahneye çıkması için teklif aldı.
Ankara’da çeşitli sahnelerde orkestra şarkıcılığı yaptı. O dönemin başarılı orkestralarından Grup Angora’nın solistliğini üstlendi.
1990 yılında Selmi Andak’a ait “zamanda gezinti” adlı şarkıyla Eurovision Şarkı Yarışması finalinde yarıştı.
1991 yılında sahnede kendisini izleyen Nilüfer’den vokalistlik teklifi aldı ve İstanbul’a gelerek Nilüfer ile çalışmaya başladı.
1992 yılında İstanbul’da düzenlenen Beyaz Güvercin müzik yarışmasında bestesi Önder Bilge, sözleri Mutlu Yuluğ’a ait “haykır sevda dağlarına” adlı şarkıyla birinci oldu.
1994 yılının Nisan ayında Nilüfer prodüktörlüğünde ilk albümü Asya, Yaşar Plak tarafından yayınlandı. Albümün en önemli hiti bir Onno Tunç bestesi olan, sözlerini Aysel Gürel’in yazdığı “vurulmuşum sana”, birçok müzik listesinin zirvesinde yer aldı. Albümdeki diğer önemli şarkılar ise, Sinan Bökesoy bestesi “yoksun sen” ve K. Diamanti bestesi “romantik aşk”tı. Her iki şarkının da sözleri Aysel Gürel’e aitti.
Mayıs 1996’da ikinci albümü Asya’yı yine Yaşar Plak’tan çıkarttı. Bu albümün de ilk çıkış parçası söz ve müziği Mustafa Sandal’a ait olan “beni aldattın” şarkısıydı. Albümün öne çıkan diğer şarkıları, sözleri Leyla Tuna, müziği Gökhan Kırdar’a ait olan “isyankar”; sözleri Nilüfer ve Aysel Gürel, müziği Deneb Pinjo’ya ait olan “ayrılmak zor” adlı şarkılardı.
3. albümü “Masum” yine Nilüfer prodüktörlüğünde 1999 yılında Yaşar Plak’tan çıktı. Bir yunan bestesi olan “olmadı yar”, Nilüfer’in sözleriyle unutulmaz şarkılar arasında yerini aldı.
Üçüncü albümü “Masum”dan sonra çoğunlukla kendine ait şarkılardan oluşan “dönmem Yolumdan” ve “aşktır beni güzel yapan” albümlerini kendi prodüktörlüğünde çıkartmıştır.
“Dönmem yolumdan”, 2002 yılında Sony Müzik Türkiye’den Rıza Erekli prodüktörlüğünde çıktı. Birçok söz ve müzik Asya’ya aitti.
2007 yılında, “Aşktır beni güzel yapan” adlı albümü Seyhan Müzik’ten yayınlandı. Neredeyse şarkıların tamamı Asya’ya aitti ve albümün prodüktörlüğünü üstlendi. Albümün önemli hitleri “gittin gideli”, “git güle güle” ve “tesadüfen” adlı şarkılardı.
Asya, uzun bir aradan sonra “Aşk iz bırakır” adlı 6. albümünü DMC’den çıkarttı.
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