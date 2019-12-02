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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
02.12.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Şarkıcı Asya olarak bilinen Tülay Kaygusuz kimdir?

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Şarkıcı Asya olarak bilinen Tülay Kaygusuz kimdir?

Tülay Kaygusuz ya da eski adıyla Tülay Keçialan olarak bilinen ve Asya ismiyle tanınan ünlü şarkıcı, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı. Kariyeri boyunca 6 albüm çıkaran ve bir de teklisi bulunan şarkıcı Asya, bir dönem Türkiye adına Eurovision şarkı yarışmasında da boy göstermişti. Peki, şarkıcı Asya olarak bilinen Tülay Kaygusuz kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Şarkıcı Asya olarak bilinen Tülay Kaygusuz 1 Mart’ta Eskişehir’in Odunpazarı semtinde dünyaya geldi. İlkokul yıllarından itibaren okul korolarında ve müzikle ilgili pek çok etkinlikte yer aldı.

Lisede Milliyet gazetesinin açtığı liseler arası müzik yarışmasında Türk Halk Müziği dalında 1. oldu.

Aynı dönemde Eskişehir Halk Eğitim Merkezi’nde Erkan Ertuğ yönetimindeki koroda yer aldı.

Bir süre sonra sahneye çıkmaya başladı. Türkçe Pop ve yabancı şarkılar söylemeye başladı.

Bodrum’da çalıştığı dönemde ünlü trompetçi İlhan Feyman’dan Ankara Feyman Klüp’te sahneye çıkması için teklif aldı.

Ankara’da çeşitli sahnelerde orkestra şarkıcılığı yaptı. O dönemin başarılı orkestralarından Grup Angora’nın solistliğini üstlendi.

1990 yılında Selmi Andak’a ait “zamanda gezinti” adlı şarkıyla Eurovision Şarkı Yarışması finalinde yarıştı.

1991 yılında sahnede kendisini izleyen Nilüfer’den vokalistlik teklifi aldı ve İstanbul’a gelerek Nilüfer ile çalışmaya başladı.

1992 yılında İstanbul’da düzenlenen Beyaz Güvercin müzik yarışmasında bestesi Önder Bilge, sözleri Mutlu Yuluğ’a ait “haykır sevda dağlarına” adlı şarkıyla birinci oldu.

1994 yılının Nisan ayında Nilüfer prodüktörlüğünde ilk albümü Asya, Yaşar Plak tarafından yayınlandı. Albümün en önemli hiti bir Onno Tunç bestesi olan, sözlerini Aysel Gürel’in yazdığı “vurulmuşum sana”, birçok müzik listesinin zirvesinde yer aldı. Albümdeki diğer önemli şarkılar ise, Sinan Bökesoy bestesi “yoksun sen” ve K. Diamanti bestesi “romantik aşk”tı. Her iki şarkının da sözleri Aysel Gürel’e aitti.

Mayıs 1996’da ikinci albümü Asya’yı yine Yaşar Plak’tan çıkarttı. Bu albümün de ilk çıkış parçası söz ve müziği Mustafa Sandal’a ait olan “beni aldattın” şarkısıydı. Albümün öne çıkan diğer şarkıları, sözleri Leyla Tuna, müziği Gökhan Kırdar’a ait olan “isyankar”; sözleri Nilüfer ve Aysel Gürel, müziği Deneb Pinjo’ya ait olan “ayrılmak zor” adlı şarkılardı.

3. albümü “Masum” yine Nilüfer prodüktörlüğünde 1999 yılında Yaşar Plak’tan çıktı. Bir yunan bestesi olan “olmadı yar”, Nilüfer’in sözleriyle unutulmaz şarkılar arasında yerini aldı.

Üçüncü albümü “Masum”dan sonra çoğunlukla kendine ait şarkılardan oluşan “dönmem Yolumdan” ve “aşktır beni güzel yapan” albümlerini kendi prodüktörlüğünde çıkartmıştır.

“Dönmem yolumdan”, 2002 yılında Sony Müzik Türkiye’den Rıza Erekli prodüktörlüğünde çıktı. Birçok söz ve müzik Asya’ya aitti.

2007 yılında, “Aşktır beni güzel yapan” adlı albümü Seyhan Müzik’ten yayınlandı. Neredeyse şarkıların tamamı Asya’ya aitti ve albümün prodüktörlüğünü üstlendi. Albümün önemli hitleri “gittin gideli”, “git güle güle” ve “tesadüfen” adlı şarkılardı.

Asya, uzun bir aradan sonra “Aşk iz bırakır” adlı 6. albümünü DMC’den çıkarttı.

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