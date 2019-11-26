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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
26.11.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Şahsiyet dizisinin yönetmeni Onur Saylak kimdir? İşte Onur Saylak'ın filmleri

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Şahsiyet dizisinin yönetmeni Onur Saylak kimdir? İşte Onur Saylak'ın filmleri

Şahsiyet ve Daha isimli yapımların yönetmenliğini üstlenen Onur Saylak, oyuncu olarak da pek çok filmde boy göstermiştir. Popüler pek çok dizi ve filmde rol alan Onur Saylak, son olarak Kuzgun isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Şahsiyet'in yönetmeni Onur Saylak kimdir? İşte, Onur Saylak'ın filmleri ve hakkında merak edilen bazı bilgiler

Kariyerinde pek çok film ve diziyi barındıran Onur Saylak, yönetmen ve oyuncu olarak birçok yapıma katkı sunmuştur. 12 Mayıs 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Onur Saylak, tiyatro sanatçısı, dizi oyuncusu ve aktördür.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde eğitim gördü. Üniversiteden ayrılarak şansını tamamen farklı bir alan olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde denedi. Bu arada üniversitenin tiyatro kulübüne katılarak oyunculuğa başladı (İletişim Fakültesi Tiyatro Topluluğu). Amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Bundan sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı. Hemen kabul gördü ve kendini tamamen oyunculuğa odakladı. Bilkent Üniversitesi’nde eğitim gördüğü süre boyunca Ankara Devlet Tiyatrolarında Getto ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarında, ve Bilkent Tiyatrosunda Nazım Hikmet’in Her Şeye Rağmen adlı oyunu da dahil birkaç tiyatro oyununda yer aldı.

Hisarbuselik dizisinde "Çetin" isimli karakteri canlandırdı. Kod Adı dizisiyle izleyici kitlesini genişletti. Ayrıca TED Koleji’nde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. Sesinin şarkı söylemeye uygun olmasından dolayı üniversite korosunda yer aldı ve müzikal tiyatro ile ilgilendi (Biedermann ve Kundakçılar). Bazı tiyatro oyunları için şarkı sözleri yazdı. TRT 2 televizyonunda Hadi Gidelim (2003) isimli 13 bölümlük bir gençlik programı sundu. Sinema dünyasına da 6 Haziran 2008 tarihinde 15. Altın Koza Film Festivali kapsamında ilk kez gösterime giren ve aynı zamanda en iyi film ödülünü kazanan Sonbahar adlı sinema filmiyle adım atmıştır. Daha sonra Güz Sancısı filminde de rol almıştır.

ONUR SAYLAK FİLMLERİ (OYUNCU OLARAK)

Daha (2017-Yönetmen olarak)

Rüzgarın Hatıraları (2015) - Aram

Mavi Dalga (2014) - Fırat

Denizden Gelen (2009) - Halil

Güz Sancısı (2008) - Tüy Üfleyen Adam

Sonbahar (2007) - Yusuf

ONUR SAYLAK DİZİLERİ (OYUNCU OLARAK)

Şahsiyet (2018-Yönetmen olarak)

Kuzgun (2019) - Ferman Koruoğlu

Çukur (2019) - Veli Cevher (konuk)

Çarpışma (2018-2019) - Veli Cevher

Vatanım Sensin (2016) - Tevfik

Hatırla Gönül (2015) - Tekin

Hayat Ağacı (2014) - Cengiz

Ağır Roman Yeni Dünya (2012) - Janti Metin

Sensiz Olmaz (2011) - Aydın

Gönülçelen (2010-2011) - Levent

Nefes (2009) - Ateş

Asi (2007) - Tilki Ziya

Kod Adı: Kaos (2007) - Erkan Karaca

Kod Adı (2006) - Erkan Karaca

Hisarbuselik (2006) - Çetin

Ne Seninle Ne Sensiz (2005) - Batanay

Yabancı Damat (2004) - İhsan

Aşk Buraya Uğramıyor (2003)

Bizim Evin Halleri (2000)

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