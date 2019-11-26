Şahsiyet dizisinin yönetmeni Onur Saylak kimdir? İşte Onur Saylak'ın filmleri
Şahsiyet ve Daha isimli yapımların yönetmenliğini üstlenen Onur Saylak, oyuncu olarak da pek çok filmde boy göstermiştir. Popüler pek çok dizi ve filmde rol alan Onur Saylak, son olarak Kuzgun isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Şahsiyet'in yönetmeni Onur Saylak kimdir? İşte, Onur Saylak'ın filmleri ve hakkında merak edilen bazı bilgiler
Kariyerinde pek çok film ve diziyi barındıran Onur Saylak, yönetmen ve oyuncu olarak birçok yapıma katkı sunmuştur. 12 Mayıs 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Onur Saylak, tiyatro sanatçısı, dizi oyuncusu ve aktördür.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde eğitim gördü. Üniversiteden ayrılarak şansını tamamen farklı bir alan olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde denedi. Bu arada üniversitenin tiyatro kulübüne katılarak oyunculuğa başladı (İletişim Fakültesi Tiyatro Topluluğu). Amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Bundan sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı. Hemen kabul gördü ve kendini tamamen oyunculuğa odakladı. Bilkent Üniversitesi’nde eğitim gördüğü süre boyunca Ankara Devlet Tiyatrolarında Getto ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarında, ve Bilkent Tiyatrosunda Nazım Hikmet’in Her Şeye Rağmen adlı oyunu da dahil birkaç tiyatro oyununda yer aldı.
Hisarbuselik dizisinde "Çetin" isimli karakteri canlandırdı. Kod Adı dizisiyle izleyici kitlesini genişletti. Ayrıca TED Koleji’nde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. Sesinin şarkı söylemeye uygun olmasından dolayı üniversite korosunda yer aldı ve müzikal tiyatro ile ilgilendi (Biedermann ve Kundakçılar). Bazı tiyatro oyunları için şarkı sözleri yazdı. TRT 2 televizyonunda Hadi Gidelim (2003) isimli 13 bölümlük bir gençlik programı sundu. Sinema dünyasına da 6 Haziran 2008 tarihinde 15. Altın Koza Film Festivali kapsamında ilk kez gösterime giren ve aynı zamanda en iyi film ödülünü kazanan Sonbahar adlı sinema filmiyle adım atmıştır. Daha sonra Güz Sancısı filminde de rol almıştır.
ONUR SAYLAK FİLMLERİ (OYUNCU OLARAK)
Daha (2017-Yönetmen olarak)
Rüzgarın Hatıraları (2015) - Aram
Mavi Dalga (2014) - Fırat
Denizden Gelen (2009) - Halil
Güz Sancısı (2008) - Tüy Üfleyen Adam
Sonbahar (2007) - Yusuf
ONUR SAYLAK DİZİLERİ (OYUNCU OLARAK)
Şahsiyet (2018-Yönetmen olarak)
Kuzgun (2019) - Ferman Koruoğlu
Çukur (2019) - Veli Cevher (konuk)
Çarpışma (2018-2019) - Veli Cevher
Vatanım Sensin (2016) - Tevfik
Hatırla Gönül (2015) - Tekin
Hayat Ağacı (2014) - Cengiz
Ağır Roman Yeni Dünya (2012) - Janti Metin
Sensiz Olmaz (2011) - Aydın
Gönülçelen (2010-2011) - Levent
Nefes (2009) - Ateş
Asi (2007) - Tilki Ziya
Kod Adı: Kaos (2007) - Erkan Karaca
Kod Adı (2006) - Erkan Karaca
Hisarbuselik (2006) - Çetin
Ne Seninle Ne Sensiz (2005) - Batanay
Yabancı Damat (2004) - İhsan
Aşk Buraya Uğramıyor (2003)
Bizim Evin Halleri (2000)
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