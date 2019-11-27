Şahsiyet dizisi ile Emmy ödülü alan Haluk Bilginer kimdir ve nerelidir?
2018 yılında Puhu TV'de ekranlara gelen Şahsiyet isimli dizide gösterdiği oyunculuk ile İnternational Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçilen Haluk Bilginer, biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Peki, Emmy ödüllü Haluk Bilginer kimdir ve kaç yaşında? İşte, Haluk Bilginer hakkında merak edilen bazı bilgiler
47. İnternational Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen Haluk Bilginer, 5 Haziran 1954 yılında İzmir’de doğmuştur.
Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.
Eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere’ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi’nde eğitim almıştır.
İngiltere’de bulunduğu dönemde Esatenders dizisinde 250 bölüm rol alarak tanınmaya başladı ve birçok dizi ve tiyatro oyunlarında yer aldı.
Daha sonra Türkiye’ye dönerek 1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü dizisinde rol alan usta oyuncu Haluk Bilginer; 1980 yılında Zuhal Olcay ve İsmet Levendoğlu ile Tiyatro Stüdyo’yu, 1999 yılında ise eski Eşi Zuhal Olcay ile birlikte Oyun Atölyesi’ni kurdu.
Birçok ödülü bulunan Haluk Bilginer; Kaçak, Ezel, Masum, Eyvah Kızım Büyüdü, Tatlı Hayat, İstanbul’un Altınları, Hayatımın Rolü, Kaçak gibi birçok proje de yer almıştır
Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Ushan Çakır, Zeynep Çamcı ve Emre Kınay ile paylaştığı Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almakta ve Oğuz karakterini canlandırmıştır.
Haluk Bilginer; Çanakkale Çocukları, Kırık Kalpler Bankası, New York’ta Beş Minare, 7 Kocalı Hürmüz, Zoraki Radikal, The Ottoman Lieutenant, Rosewater gibi filmlerde rol alarak sinema dünyasında gösterdiği başarıyla kendinden söz ettirmiştir.
Haluk Bilginer'in rol aldığı son diziler ise Masum ve Şahsiyet dizileridir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle