Şahsiyet dizisi ile Emmy ödülü alan Haluk Bilginer kimdir ve nerelidir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriŞahsiyet dizisi ile Emmy ödülü alan Haluk Bilginer kimdir ve nerelidir?
GeriHayat Şahsiyet dizisi ile Emmy ödülü alan Haluk Bilginer kimdir ve nerelidir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hayat
27.11.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Şahsiyet dizisi ile Emmy ödülü alan Haluk Bilginer kimdir ve nerelidir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şahsiyet dizisi ile Emmy ödülü alan Haluk Bilginer kimdir ve nerelidir?

2018 yılında Puhu TV'de ekranlara gelen Şahsiyet isimli dizide gösterdiği oyunculuk ile İnternational Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçilen Haluk Bilginer, biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Peki, Emmy ödüllü Haluk Bilginer kimdir ve kaç yaşında? İşte, Haluk Bilginer hakkında merak edilen bazı bilgiler

47. İnternational Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen Haluk Bilginer, 5 Haziran 1954 yılında İzmir’de doğmuştur.

Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere’ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi’nde eğitim almıştır.

İngiltere’de bulunduğu dönemde Esatenders dizisinde 250 bölüm rol alarak tanınmaya başladı ve birçok dizi ve tiyatro oyunlarında yer aldı.
Daha sonra Türkiye’ye dönerek 1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü dizisinde rol alan usta oyuncu Haluk Bilginer; 1980 yılında Zuhal Olcay ve İsmet Levendoğlu ile Tiyatro Stüdyo’yu, 1999 yılında ise eski Eşi Zuhal Olcay ile birlikte Oyun Atölyesi’ni kurdu.

Birçok ödülü bulunan Haluk Bilginer; Kaçak, Ezel, Masum, Eyvah Kızım Büyüdü, Tatlı Hayat, İstanbul’un Altınları, Hayatımın Rolü, Kaçak gibi birçok proje de yer almıştır

Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Ushan Çakır, Zeynep Çamcı ve Emre Kınay ile paylaştığı Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almakta ve Oğuz karakterini canlandırmıştır.

Haluk Bilginer; Çanakkale Çocukları, Kırık Kalpler Bankası, New York’ta Beş Minare, 7 Kocalı Hürmüz, Zoraki Radikal, The Ottoman Lieutenant, Rosewater gibi filmlerde rol alarak sinema dünyasında gösterdiği başarıyla kendinden söz ettirmiştir.

Haluk Bilginer'in rol aldığı son diziler ise Masum ve Şahsiyet dizileridir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle