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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
26.03.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Sadece o dilde anlamı olan 6 güzel kelime ve anlamı

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Sadece o dilde anlamı olan 6 güzel kelime ve anlamı

Dil insanlığın yolculuğa çıkıp onu buralara kadar getirebilmesinin en büyük nedenlerinden biri. Hikayelerini, korkularını, dileklerini ve mutluluklarını dil sayesinde nesilden nesile aktarıyor ve bu şekilde ilerleme sağlayabiliyor. Dillerin çeşitliliği ise insanların farklı coğrafyalarda farklı seslere ve anlatımlara ihtiyaç durmasıyla artıyor. Öyle ki bazı coğrafyalarda bir tek şey için onlarca farklı kelime kullanılabiliyor. Hatta bazı kelimelerin anlamları başka bir dilde tek bir kelimeyle ifade dahi edilemiyor. Gelin bu farklı kelimelere birlikte bakalım.

Wabi-Sabi

Japonca’da kullanılan wabi-sabi bizdeki kader kısmet gibi bir şey ama tam da karşılığı bulunmuyor. Bu kelime her şeyin içinde bir güzellik olduğunu, yaşam ve ölümün doğallını, hata yapma payının bir döngü olduğunu ve bu döngünün güzel bir şey olduğunu anlatan sıfat bir kelime. Bir yandan bir bakış açısı olarak da nitelendirilebiliyor.

Sadece o dilde anlamı olan 6 güzel kelime ve anlamı

Saudade

Portekizce’de ‘Artık olmayan, kaybolan veya giden birine/bir şeye duyulan sürekli özlem’ anlamına gelen suadade kelimesi bu anlamıyla içimizi delip geçerken, bizim dilimizde bunun tam karşılığı bir kelime bulunmuyor. Dilimize almak isteyebileceğimiz nadir güzel kelimelerden kendisi.

Sadece o dilde anlamı olan 6 güzel kelime ve anlamı

Sobremesa

İspanyollar çok sıcak kanlı ve sohbetli insanlardır. Bu nedenle dillerinde sohbetle ilgili bol kelime olmasına şaşmamak gerekir. İspanyolca bir kelime olan sobremesa da ogle ya da akşam yemeğinden sonra insanların yaptığı kısa sohbetler için kullanılan bir kelime.

Sadece o dilde anlamı olan 6 güzel kelime ve anlamı

Culaccino

Efendim kelimeler tek başlarına bir tabloya dönüşebilirler mi? Pekala İtalyanca’daki bu kelime tek başına bir tablo ya da fotoğraf karesine dönüşüyor. Çünkü kendisi bir bardak suyun masada bıraktığı lekeyi anlatan bir kelime. Bunu neden tek bir kelimede anlatmak istemişler, bilemiyoruz.

Sadece o dilde anlamı olan 6 güzel kelime ve anlamı

Toska

Vladimir Nabokov’un İngilizce’de hiç bir kelimeyle ifade edilemeyeceğini söylediği bu kelime, ortada bir sebep yokken hissedilen çok derin keder anlamına geliyor. Tek başına dünyaları anlatan kelimeleri seviyoruz.

Sadece o dilde anlamı olan 6 güzel kelime ve anlamı

Gökotta

İsveçlilerin aşırı huzur veren bir kelimesi var kelime haznelerinde: Gökotta. Kuşların sesini dinlemek için sabah erkenden kalkmak anlamına geliyor. Gerçekten tek başına şiir gibi bir kelime.

Sadece o dilde anlamı olan 6 güzel kelime ve anlamı

 

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