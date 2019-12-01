Sabriye Şengül kimdir ve kaç yaşında? Kafes dövüşüne girmişti!
Sabriye Şengül, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Ringlerde girdiği mücadelelerle dikkatleri üzerine çeken Sabriye Şengül, hayatı ve kariyeri ile merak ediliyor. Peki, kafes dövüşü ile gündemde yer alan Sabriye Şengül kimdir ve kaç yaşında? İşte, bir dönem Survivor'da da yarışan Sabriye Şengül hakkında bazı bilgiler
Sabriye Şengül hayatı ve kaç yaşında olduğu ile merak ediliyor.
Sabriye Şengül 12 Kasım 1988 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Spora hentbol oynayarak başladı. Daha sonra hentbol hocasının tavsiyesiyle 2006'da boksa yöneldi. Survivor'ın 2017 ve 2019 sezonlarında yarıştı. Annesi babası ayrı olan Sabriye Şengül, konuk olarak katıldığı 2. sayfa programında şu açıklamayı yapmıştı: "Şu an durumum iyi. Benim annemle babam ayrı. Çok saçma bir sebepten dolayı ayrıldılar. Boşanmaya sebep olanlardan biri de dayım. Tek isteğim annemle babamın birleşmesi…"
SABRİYE ŞENGÜL BAŞARILARI
Sabriye Şengül’ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.
Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.
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