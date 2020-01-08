'Reynmen öldü' gündemi sosyal medyayı karıştırdı!

Sosyal medya üzerinde zaman zaman karşılaşılan ünlü isimlerin öldüğü iddialarına Reynmen de dahil oldu. Twitter üzerinden oluşturulan 'AllahRahmetEylesinReynmen' hashtagleri ile gündeme getirilen konu hakkında Reynmen'den herhangi bir açıklama gelmedi.

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen lakabı ile tanınan Youtube fenomeni Yusuf Aktaş, yayınladığı şarkı ile 25 Ocak'tan bu yana internet gündemine damga vurdu.

25 Ocak Cuma günü yayınladığı 'Derdim Olsun' şarkısı şuana kadar 30 milyon kişi tarafından izlenirken bu sayı artmaya devam ediyor. Bu parça ile Reynmen, 24 saatte 6.3 milyon kullanıcıya ulaşarak Aleyna Tilki'nin elinde bulundurduğu en kısa zamanda en çok izlenen video rekorunu da kırmış oldu.

Yusuf Aktaş, İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim’de Liseyi tamamlamıştır.

Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer almayı başarmıştı.

Reynmen son dönemde ünlü isimlerle yaptığı röportajlar ve düetlerle dikkatleri üzerine çekmişti..