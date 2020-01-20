Rapçi Şehinşah eski eşi Ceyda Yılmazer'i darp etti iddiası!

Ceyda Yılmazer, yayımladığı notta, Şehinşah'ın arkadaşları ile birlikte evine zorla girerek darp girişiminde bulunduğunu iddia etti. İşte, Ceyda Yılmazer'in yayımladığı o açıklama;

"Her şey elimde ispatlı yazışmalar var artı darp raporları ben yasal yollara başvurdum ve boşanma davasını açtım. Kendi evime günlerce giremedim çocuğu okuluna götüremedim bana bir hafta git çocukla bursaya müzik yapayım kafam rahat bir şekilde dendi tamam dedim rahat etsin diye aldım çocuğu uzaklaştım :) Sonra zaten fotoğraflar tehditler ve tüm bunların hepsi 30gün içinde yaşandı. Ve tüm bunlar olurken bir kez bile buraya ağlamadım reklam etmedim ama kendimi ezdirmem çocuğumu ezdirmem ezdirmicemde.Kararla birlikte eve döndüğümde evde kızı(sevgilisi olan) gördüm boya yerleşmiş yaşıyordu yapmam gerekeni yapıp polisi aradım ifademi verdim şikayetçi de oldum daha fazla ayrıntı vermicem mideniz kaldırmaz:) şimdi kimse mağduru oynayıp ağlamasın neyin ne olduğunu yakın çevremizde herkes biliyor yüreği olanda çıksın konuşsun. Devlet 6 ay uzaklaştırma kararını durup dururken vermiyor, sevgiler. Ha bide evde sadece ben erkek kardeşim ve oğlum varken eve gecenin köründe cam çerçeve indirerek sopalarla 3 erkek girip saldırmak darp edip kaçmak arkasından yakalama kararını getirecekti elbette artık yeter bugüne kadar konuşmadım konuşmayacaktımda yazılanı gördükten sonra ilk ve son kez konuşuyorum isteyen istediğine inansın isteyen istediğini yapsın daha canımı hiç bişey yakmaz yasal süreç orda davam ortada. "

Olayın ardından Şehinşah'tan cevap gecikmedi. İşte, o cevap;

"İkinci dönemi, birbirimize elimizi bile sürmeden sadece çocuğumuz için beraber olduğumuz bir ilişkiydi. Artık yapamadığımı oturup kendisine açık açık anlattım, elimden gelen tüm desteğimi sağlayacağımı da söyledim. Kimsenin arkasından bir iş çevirmedim. Sonuç olarak bir günde , bir anda çocuğumdan ve evimden uzaklaştırma kararı alındı. Evime girmek istediğim için de yakalama kararı çıkartıldı. Neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Rica ediyorum insan bilmeden yargılamayın."