Rapçi Mero kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Enes Meral'in merak edilen hayatı
Son zamanlarda adını duyuran rapçiler arasında yer alan Mero, internette merak edilip araştırılmaya başlandı. 'Olabilir' isimli parçası ile çıkış yakalayan Rapçi Mero, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolar ile dikkatleri üzerine çekti. Peki, rapçi Mero kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, rapçi Mero olarak tanınan Enes Meral'in merak edilen hayatı.
Baller los isimli çalışmasıyla Avustralya ve Almanya’da müzik listelerinin başında yer alan rapçi Mero, sosyal medya ve mobil müzik uygulamaları arasında popüler olduktan sonra gündeme gelmeye başladı. Ünlü rapçinin hayatını merak edenler, internet üzerinde 'Mero'nun gerçek ismi nedir' sorusuna yanıt arıyor. İşte, rapçi Mero hakkında bilgiler.
Mero ya da Enes Meral, 2000 yılında Almanya'nın Rüsselsheim am Main kentinde dünyaya geldi. 2017 yılında İnstagram üzerinden yayımladığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Mero, rap kariyerine başlamasının ardından bir müzik firmasıyla anlaşma imzalamış ve 2018 yılının sonlarına doğru 'Baller Los' isimle teklisini çıkarmıştır.
2019 Mart ayında ilk albümünü çıkaran Mero, bu albüme ise 'Ya Hero Ya Mero' ismini vermiştir. Hobby Hobby teklisini daha sonra piyasaya süren Mero, 2019 Haziran ayında Adana Hürriyet Mahallesi'nde klibini çektiği 'Olabilir' isimli parçası ile kısa sürede büyük çıkış yakaladı.
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