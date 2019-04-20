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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
20.04.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Rabia Tunçbilek kimdir? Saçları ve tarzıyla dikkat çekmişti...

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Rabia Tunçbilek kimdir? Saçları ve tarzıyla dikkat çekmişti...

Geçtiğimiz haftalarda senaryosu ve stilistliğini kendisi üstlendiği 'Merhaba Dünya' isimli şarkısının yeni klibiyle hayranlarının karşısına çıkan Rabia Tunçbilek, saçları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, gökkuşağı lakaplı saçları ve giyim tarzı ile genç kitlenin dikkatini çeken Rabia Tunçbilek kimdir?

Saçları ve Yerli Selana Gomez benzetmesi ile genç kitlenin gündeminde yer alan Rabia Tunçbilek, sosyal medya platformlarında paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. İşte, paylaşımlarında hayranlarına yer veren ve stili ile çocukların dikkatini çeken Rabia Tunçbilek hakkında detaylı bilgiler

RABİA TUNÇBİLEK KİMDİR?

Rabia Tunçbilek, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Rabia Tunçbilek, 12 yaşından bu yana ilgilenmekte olduğu müziğe kendini adamış ve bu alanda profesyonel olarak ilerlemek için 5 yıl boyunca şan&solfej¬a temel eğitimi alıp şu sıralarda ise eğitimlerine devam etmektedir.
 
İskender Paydaş ile feat. olarak çıkardığı 'Kime Ne Arkadaşım' isimli teklisiyle müzik pazarlarında 2017 yılında giriş yapan Rabia Tunçbilek, 2018 yılında Volga Tamöz düzenlemesi ile 'Kimle Acaba' teklisini, 2019 yılında ise yine Volga Tamöz düzenlemesi olan ‘Merhaba Dünya' isimli şarkısını piyasaya sürdü.

Rabia Tunçbilek, 'Merhaba Dünya' isimli şarkısının klibinde senaryo ve stilistlik görevini üstlenmiştir.

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