Rabia Tunçbilek kimdir? Saçları ve tarzıyla dikkat çekmişti...
Geçtiğimiz haftalarda senaryosu ve stilistliğini kendisi üstlendiği 'Merhaba Dünya' isimli şarkısının yeni klibiyle hayranlarının karşısına çıkan Rabia Tunçbilek, saçları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, gökkuşağı lakaplı saçları ve giyim tarzı ile genç kitlenin dikkatini çeken Rabia Tunçbilek kimdir?
Saçları ve Yerli Selana Gomez benzetmesi ile genç kitlenin gündeminde yer alan Rabia Tunçbilek, sosyal medya platformlarında paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. İşte, paylaşımlarında hayranlarına yer veren ve stili ile çocukların dikkatini çeken Rabia Tunçbilek hakkında detaylı bilgiler
Rabia Tunçbilek, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Rabia Tunçbilek, 12 yaşından bu yana ilgilenmekte olduğu müziğe kendini adamış ve bu alanda profesyonel olarak ilerlemek için 5 yıl boyunca şan&solfej¬a temel eğitimi alıp şu sıralarda ise eğitimlerine devam etmektedir.
İskender Paydaş ile feat. olarak çıkardığı 'Kime Ne Arkadaşım' isimli teklisiyle müzik pazarlarında 2017 yılında giriş yapan Rabia Tunçbilek, 2018 yılında Volga Tamöz düzenlemesi ile 'Kimle Acaba' teklisini, 2019 yılında ise yine Volga Tamöz düzenlemesi olan ‘Merhaba Dünya' isimli şarkısını piyasaya sürdü.
Rabia Tunçbilek, 'Merhaba Dünya' isimli şarkısının klibinde senaryo ve stilistlik görevini üstlenmiştir.
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