Polat Yağcı kimdir kaç yaşında ve nereli?

Polat Yağcı, 23 Aralık 1978 tarihinde Manisa Turgutlu'da dünyaya gelmiştir. Çocukluğu Manisa'da geçen Polat Yağcı, verdiği bir röportajda bu günlere gelmesindeki en önemli unsurun organizasyon yeteneği olduğunu vurguluyor ve küçükken Turgutlu’da kurulan pazarda mahalledeki çocukları toplayıp alışveriş yapanların torbalarını taşıtarak hem kendisinin hem de çocukların para kazandığını söyleyerek bu yeteneğine dair bir örnek veriyor.

Polat Yağcı, kurduğu prodüksiyon şirketi ile aralarında Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Hande Yener gibi isimlerin de bulunduğu 40'tan fazla ismin yapımcılığını üstleniyor.