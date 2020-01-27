Paulo Coelho kimdir?

Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho, 24 Ağustos 1947 tarihinde dünyaya geldi. Rio de Janerio kentinde doğan yazar romancılığa başlamadan önce ülkesinde tanınan bir söz yazarıydı. 1886 yılında Hıristiyanların geleneksel Hac yolculuğunu yapıp bu yolculuğunu Hac isimli kitabında anlatmıştır. Kitabın Türkçe çevirisi Ağustos 2006’da Can Yayınları tarafından yayımlanıp kitabın çevirisi Celal Üster tarafından gerçekleştirilmiştir. Coelho’nun önemli çağdaş yazarlardan biri olmasını sağlayan kitabı 1988 yılında yayımlanan Simyacı isimli kitabıdır ve yazarın Gabriel Garcia Marquez’den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar olmasını sağlamıştır. Kitap, 42 ülkede yayınlanıp 26 dile çevrildi.

Ülkesinde yoksul çocuklara ve yaşlılara yardım etmek adına Paulo Coelho Enstitüsü’nü kurdu. 2002 Yılında Brezilya Edebiyat Akedemisi’ne kabul edilen Paulo Coelho, haftalık köşe yazıları da yazmaktadır.

Türkçeye çevrilmiş eserleri



Elif, ISBN 978-975-07-1291-3

Beşinci Dağ, ISBN 975-510-829-7

Işığın Savaşçısının Elkitabı, ISBN 975-07-0262-X

On Bir Dakika, ISBN 975-07-0370-7

Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım, ISBN 975-510-097-0

Simyacı, ISBN 975-510-682-0

Şeytan ve Genç Kadın, ISBN 975-07-0108-9

Veronika Ölmek İstiyor, ISBN 975-510-990-0

Zahir, ISBN 975-07-0579-3

Hac, ISBN 975-07-0650-1

Portobello Cadısı, ISBN 975-510-682-0

Kazanan Yalnızdır, ISBN 975-07-1090-2

Brida, ISBN 978-975-07-1155-8

Akra'da Bulunan Elyazması, ISBN 978-975-07-1539-6

Aldatmak, ISBN 978-975-07-2320-9

Casus, ISBN 978-975-07-3306-2