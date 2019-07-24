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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
24.07.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Özge Özpirinçci kimdir ve hangi dizilerde oynadı?

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Özge Özpirinçci kimdir ve hangi dizilerde oynadı?

Özge Özpirinçci magazin gündemini yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Kavak Yelleri, Cesaretin Var Mı Aşka, Melekler Korusun gibi projelerde rol alan Özge Özpirinçci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Peki, Özge Özpirinçci kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986‘da İstanbul’da dünyaya geldi. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuğa “Cesaretin Var mı Aşka” ve “Kavak Yelleri” dizileriyle başlamış, ardından “Melekler Korusun”, “Deli Saraylı”, ”Al Yazmalım” , “Ağır Roman Yeni Dünya” , “ Tatar Ramazan” ve "Aramızda Kalsın" dizilerinde rol almıştır. Dizilerin yanı sıra “Veda” ve “Anadolu Kartalları” sinema filmlerinde ve uluslararası festivallerde birçok ödül kazanan kısa film “Kayıp”’ta da rol almıştır. 2014 yılında 'Karışık Kaset' isimli sinema filminde rol alajn oyuncu ayrıca bir dönem “Toplu Hayat” isimli televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır. 2015 - 2016 yıllarında "Aşk Yeniden" isimli başarılı dizide rol almış ardından 2017 yılında 'Fi' dizisinde Sıla karakterine hayat vermiştir. Aynı yıl içinde başrolünde olduğu 'Acı, Tatlı, Ekşi' isimli sinema filminde yer alan Özpirinçci, 2018 Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün de sahibi olduğu 'Kadın' dizisi ile kariyerine devam etmektedir.

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