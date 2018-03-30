Oyuncak bebeği gerçek zanneden dünyalar tatlısı nine
Torunlarının eline verdiği oyuncak bebeği gerçek zanneden yaşlı kadının bebekle konuşması sosyal medyada gündem oldu.
Sevimli ninenin oyuncak bebeği gerçek bebek gibi sevmesi ve minik torunundan koruması, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı
Küçük torununun oyuncak bebeğe dokunarak ses çıkartmasını sağlamasına da kızan yaşlı kadın, "o senden güzel" diyerek torununa takıldı.
Bebeğin oyuncak olduğunu fark etmeyen sevimli ninenin görüntüleri sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
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