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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
26.08.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Onur Büyüktopçu kimdir? Hangi dizi ve programlarda yer aldı?

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Onur Büyüktopçu kimdir? Hangi dizi ve programlarda yer aldı?

Onur Büyüktopçu, yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizi ve film kariyerinin haricinde, programlarla da ön plana çıkan Onur Büyüktopçu, izleyicilerin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Onur Büyüktopçu kimdir ve hangi dizilerde yer aldı? İşte, o isim ve yer aldığı projeler hakkında bazı bilgiler

Onur Büyüktopçu, birçok kişinin hayatını araştırdığı isim olmaya devam ediyor. 2003 yılından bu yana dizi ve filmlerde rol alan Onur Büyüktopçu, 'Damat Bayıldı' isimli programı ile gündemde yer alıyor. İşte, Damat Bayıldı sunucusu Onur Büyüktopçu hakkında merak edilenler...

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan Onur Büyüktopçu, dil ve tiyatro eğitimi için İngiltere'ye gitti.

Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim alan Büyüktopçu, televizyon dünyasına ilk adımını 2003 yılında "Lise Defteri" dizisi ile attı.

“Yabancı Damat”, “Doktorlar” ve “Kavak Yelleri” gibi popüler dizilerde konuk oyuncu olarak rol alan Onur Büyüktopçu, 2006'da “Fırtınalı Aşk”, 2007'de “Tatlı Bela Fadime”, 2010 yılında “Güz Gülleri”, 2015-17 yılları arasında ise “Kiralık Aşk” dizilerinde rol aldı.

“Memleket Hikayeleri” ve “Hürmüz Gelin” adlı filmlerde de rol alan Onur Büyüktopçu, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan "Yemekteyiz" adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştı. Onur Büyüktopçu, yeni sezonda Damat Bayıldı projesiyle izleyici karşısına çıkıyor.

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