Onur Büyüktopçu kimdir? Hangi dizi ve programlarda yer aldı?
Onur Büyüktopçu, yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizi ve film kariyerinin haricinde, programlarla da ön plana çıkan Onur Büyüktopçu, izleyicilerin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Onur Büyüktopçu kimdir ve hangi dizilerde yer aldı? İşte, o isim ve yer aldığı projeler hakkında bazı bilgiler
Onur Büyüktopçu, birçok kişinin hayatını araştırdığı isim olmaya devam ediyor. 2003 yılından bu yana dizi ve filmlerde rol alan Onur Büyüktopçu, 'Damat Bayıldı' isimli programı ile gündemde yer alıyor. İşte, Damat Bayıldı sunucusu Onur Büyüktopçu hakkında merak edilenler...
Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan Onur Büyüktopçu, dil ve tiyatro eğitimi için İngiltere'ye gitti.
Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim alan Büyüktopçu, televizyon dünyasına ilk adımını 2003 yılında "Lise Defteri" dizisi ile attı.
“Yabancı Damat”, “Doktorlar” ve “Kavak Yelleri” gibi popüler dizilerde konuk oyuncu olarak rol alan Onur Büyüktopçu, 2006'da “Fırtınalı Aşk”, 2007'de “Tatlı Bela Fadime”, 2010 yılında “Güz Gülleri”, 2015-17 yılları arasında ise “Kiralık Aşk” dizilerinde rol aldı.
“Memleket Hikayeleri” ve “Hürmüz Gelin” adlı filmlerde de rol alan Onur Büyüktopçu, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan "Yemekteyiz" adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştı. Onur Büyüktopçu, yeni sezonda Damat Bayıldı projesiyle izleyici karşısına çıkıyor.
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