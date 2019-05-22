Ömür Arpacı kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
Ömür Arpacı, son günlerde araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Ömür Arpacı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Peki, Ömür Arpacı kimdir ve hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ömür Arpacı, 25 Ocak 1982 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon'da liseler arası bir tiyatro yarışmasına katıldı fakat kadronun dolu olmasından dolayı kadroya alınmadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Televizyon kariyerine Çiçek Taksi dizisinde çok küçük bir rol ile başlayan oyuncu, Fırtına ve Avrupa Yakası dizilerinde oynadığı Karadenizli karakterler ile ön plana çıktı. Yalan Dünya adlı dizide Reis karakterini canlandırdı. Gülse Birsel ve Gani Müjde'nin yazdıkları ve yanlarına Haluk Bilginer'i de alarak jürilik yaptıkları skeçlerden oluşan bir yarışma programında oyuncu olarak yer aldı.
HANGİ PROJELERDE ROL ALDI?
Çiçek Taksi, 1995
Çocuğun Var Derdin Var, 2004
Hırsız Var!, 2004, Sefer
Kadın İsterse , 2004
Düşler ve Gerçekler , 2005
Fırtına, 2006, Ziya
Avrupa Yakası, 2007-2009, Dursun
Çıngıraklı Top, 2008, Halis
Sınıf, 2008, Burak
Şöhret, 2008, Tekin
Yankee Go Home, 2009, Avni
Ada:Zombilerin Düğünü Ömer
Aşk Geliyorum Demez, 2009
Papatyam,2010, Cemil
Mor Menekşeler, 2011
Yalan Dünya, 2012, Reis
Komedi Türkiye, 2015, Skeç oyuncularından
Arka Sokaklar, 2018, Kazım
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