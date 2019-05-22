Ömür Arpacı kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriÖmür Arpacı kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
GeriHayat Ömür Arpacı kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hayat
22.05.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Ömür Arpacı kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömür Arpacı kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Ömür Arpacı, son günlerde araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Ömür Arpacı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Peki, Ömür Arpacı kimdir ve hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Ömür Arpacı, 25 Ocak 1982 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon'da liseler arası bir tiyatro yarışmasına katıldı fakat kadronun dolu olmasından dolayı kadroya alınmadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Televizyon kariyerine Çiçek Taksi dizisinde çok küçük bir rol ile başlayan oyuncu, Fırtına ve Avrupa Yakası dizilerinde oynadığı Karadenizli karakterler ile ön plana çıktı. Yalan Dünya adlı dizide Reis karakterini canlandırdı. Gülse Birsel ve Gani Müjde'nin yazdıkları ve yanlarına Haluk Bilginer'i de alarak jürilik yaptıkları skeçlerden oluşan bir yarışma programında oyuncu olarak yer aldı.

HANGİ PROJELERDE ROL ALDI?

Çiçek Taksi, 1995

Çocuğun Var Derdin Var, 2004

Hırsız Var!, 2004, Sefer

Kadın İsterse , 2004

Düşler ve Gerçekler , 2005

Fırtına, 2006, Ziya

Avrupa Yakası, 2007-2009, Dursun

Çıngıraklı Top, 2008, Halis

Sınıf, 2008, Burak

Şöhret, 2008, Tekin

Yankee Go Home, 2009, Avni

Ada:Zombilerin Düğünü Ömer

Aşk Geliyorum Demez, 2009

Papatyam,2010, Cemil

Mor Menekşeler, 2011

Yalan Dünya, 2012, Reis

Komedi Türkiye, 2015, Skeç oyuncularından

Arka Sokaklar, 2018, Kazım

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Film gibi operasyon
Twitter bile yaşımla uğraşıyor, bıktım!
'Evliliğimiz iyi gidiyor'
Begüm Kütük'ün gözyaşları...