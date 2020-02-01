Ömer Dönmez kimdir? Ömercik filmiyle tanınan Ömer Dönmez'in biyografisi

Ediz Hun'a söylediği 'Size baba diyebilir miyim amca' repliğiyle akıllarda yer eden 'Ömercik' karakterine hayat veren Ömer Dönmez, henüz dört yaşındayken, "Ses" dergisinin açtığı yarışmada "çocuk yıldız" seçilmişti. İşte, İşte, Ömer Dönmez hakkında merak edilenler...

1959 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Sinemaya, kuzeni Zeynep Değirmencioğlu'nun (Ayşecik) babası senarist Hamdi Değirmencioğlu sayesinde adım attı. Henüz dört yaşındayken, "Ses" dergisinin açtığı yarışmada "çocuk yıldız" olarak seçildi.

1965’te Sevgim ve Gururum filmiyle Yeşilçam’a giriş yapan Ömercik, 70’li yıllarda filmlerde rol bulamamaya başladı. 17 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle sol güzünde de hasara yol açtı. Daha sonra farklı işlerde çalışan Ömer Dönmez, 90'ların sonu ve 2000'li yılların başında bazı film ve dizilerde konuk oyuncu olarak yer almıştı.