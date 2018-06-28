Okuduğunuzda inanamayacağınız gerçekler
İnsanlar tarih boyunca inanılmayacak kadar çok garip ve komik şeyler yapmıştır. Bunların bazıları duyunca sizleri de şaşırtacak. Eminiz bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşırken çok eğleneceksiniz. Koca devletlerin, insanların ve doğanın bu kadar ilginçleşebilmesi size de komik gelmiyor mu?
1- 14.yy’a kadar İskoçya’nın resmi hayvanı olarak tek boynuzlu at kabul edilirdi. Bu garipliği İngiltere’nin İskoçya’yı işgal etmesinden sonraki dönemde resmi hayvanın aslana döndürülmesi sona erdirdi.
2- Leonardo Da Vinci ile ilgili araştırmalar bu dahi insanın yeteneklerinin çok özel olduğunu gösteriyor. Ürettiği sanat eserlerinden, makina eskizlerine ve buluşlarına kadar bir çok alanda bu kadar çok eser üretebilmesinde her ikini de aynı derecede kullanması çok önemli bir paya sahip. Ayrıca aynı anda bir eliyle yazı yazarken diğer eliyle resim çizebildiği de biliniyor.
4-İlk filmin yapılması 1896 yılındadır. Hareket eden bir trenin bir kaç saniyelik görüntülerinin kaydedilmesiyle başlayan filmcilik aynı yıl içinde büyük bir ilerleme kaydetmiştir. O kadar ki henüz bir sektör değilken bile erotik filmler çekilmeye başlanmıştır.
5-Dünya ve ay arasındaki uzaklık 384.000 km’dir. Bu uzaklığın ne kadar büyük olduğunu şöyle anlatalım isterseniz. Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenler bu mesafe arasına sığabiliyor.
5- Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinde geyik avı oldukça ciddiye alınan bir olaydır. Kendine has asaları olan bu avın en ilginç yasaklarından biri de av sırasında nişan almış birinin kulağına üfleyerek onu şaşırmanın cezaya tabii olmasıdır.
6- 1883 yılında yapımı tamamlanan ve New York’un simgelerinden olan Brooklyn Köprüsü, açılışından sadece 1 hafta sonra büyük bir kargaşa sonucu çıkan izdihamda 12 kişinin ölmesine sahne olmuştur. Bu kargaşanın çıkma nedeni, köprüden geçerken bacağını sakatlayan bir kadının çığlıklarıdır. Köprü yıkılıyor zanneden kalabalık birbirini ezerek kaçmaya çalışmıştır.
7- İsrail’de Tanrı’ya iletilmesi için postalanan mektupları toplaması ve düzenlemesi için posta idaresi içinde Tanrı Mektupları Departmanı vardır.
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