Okuduğunuzda inanamayacağınız gerçekler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hayat
28.06.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Okuduğunuzda inanamayacağınız gerçekler

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Okuduğunuzda inanamayacağınız gerçekler

İnsanlar tarih boyunca inanılmayacak kadar çok garip ve komik şeyler yapmıştır. Bunların bazıları duyunca sizleri de şaşırtacak. Eminiz bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşırken çok eğleneceksiniz. Koca devletlerin, insanların ve doğanın bu kadar ilginçleşebilmesi size de komik gelmiyor mu? 

1- 14.yy’a kadar İskoçya’nın resmi hayvanı olarak tek boynuzlu at kabul edilirdi. Bu garipliği İngiltere’nin İskoçya’yı işgal etmesinden sonraki dönemde resmi hayvanın aslana döndürülmesi sona erdirdi.

Okuduğunuzda inanamayacağınız gerçekler

2- Leonardo Da Vinci ile ilgili araştırmalar bu dahi insanın yeteneklerinin çok özel olduğunu gösteriyor. Ürettiği sanat eserlerinden, makina eskizlerine ve buluşlarına kadar bir çok alanda bu kadar çok eser üretebilmesinde her ikini de aynı derecede kullanması çok önemli bir paya sahip. Ayrıca aynı anda bir eliyle yazı yazarken diğer eliyle resim çizebildiği de biliniyor.

Okuduğunuzda inanamayacağınız gerçekler

4-İlk filmin yapılması 1896 yılındadır. Hareket eden bir trenin bir kaç saniyelik görüntülerinin kaydedilmesiyle başlayan filmcilik aynı yıl içinde büyük bir ilerleme kaydetmiştir. O kadar ki henüz bir sektör değilken bile erotik filmler çekilmeye başlanmıştır.

Okuduğunuzda inanamayacağınız gerçekler

5-Dünya ve ay arasındaki uzaklık 384.000 km’dir. Bu uzaklığın ne kadar büyük olduğunu şöyle anlatalım isterseniz. Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenler bu mesafe arasına sığabiliyor.

Okuduğunuzda inanamayacağınız gerçekler

 5- Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinde geyik avı oldukça ciddiye alınan bir olaydır. Kendine has asaları olan bu avın en ilginç yasaklarından biri de av sırasında nişan almış birinin kulağına üfleyerek onu şaşırmanın cezaya tabii olmasıdır.

 6- 1883 yılında yapımı tamamlanan ve New York’un simgelerinden olan Brooklyn Köprüsü, açılışından sadece 1 hafta sonra büyük bir kargaşa sonucu çıkan izdihamda 12 kişinin ölmesine sahne olmuştur. Bu kargaşanın çıkma nedeni, köprüden geçerken bacağını sakatlayan bir kadının çığlıklarıdır. Köprü yıkılıyor zanneden kalabalık birbirini ezerek kaçmaya çalışmıştır.

Okuduğunuzda inanamayacağınız gerçekler

 7- İsrail’de Tanrı’ya iletilmesi için postalanan mektupları toplaması ve düzenlemesi için posta idaresi içinde Tanrı Mektupları Departmanı vardır.

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