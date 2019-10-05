O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kimdir ve kaç yaşında?
O Ses Türkiye'nin yeni sezonda da sunuculuk görevini üstlenecek olan Saadet Özsırkıntı, yarışmayı takip eden kişiler tarafından biyografisi ile merak edildi. Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye dışında Survivor Panorama'nın da sunuculuğun üstlenmişti. Peki, O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı, program sunuculuğu haricinde reklamlarda da yer almıştı. Peki, O Ses Türkiye Sunucusu Saadet Özsırkıntı kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen detaylar
Aslen Adanalı olan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılında dünyaya geldi. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim gördükten sonra dil eğitimi için İngiltere’ye gitti ve bir süre orada yaşadı. İlk olarak reklam projesinde yer alan Saadet Özsırkıntı, kariyerine sunuculukla devam ediyor.
Survivor’da backstage sunuculuğu yapan Saadet Özsırkıntı, 2018- 2019 sezonunda O Ses Türkiye‘nin sunuculuğunu üstlendi. Saadet Özsırkıntı ayrıca Yetenek Sizsinizde de sunuculuk yaptı.
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