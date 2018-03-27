Nusret'in yeni tarzı olay oldu!
Nusret Gökçe'nin Dubai ziyareti sırasında yöresel kıyafetlerle verdiği pozlar sosyal medyada çok konuşuldu...
Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir üne sahip olan Nusret, 12 milyonu aşan takipçi sayısıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Türkiye'nin yanı sıra New York, Miami, Doha, Dubai ve Abu Dhabi'de restoranları bulunan ünlü kasap, bu sefer Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şubesinden paylaştığı görüntülerle yine instagram'da beğeni rekoru kırdı.
Yöresel Arap şeyhi kıyafetleri giyen Nusret Gökçe, bu hallerini instagram hesabından yayınladı. Kısa süre içerisinde yüz binlerce beğeni alan Nusret'in bu yeni tarzı, takipçileri tarafından da tam puan aldı.
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