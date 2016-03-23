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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 23.03.2016 - 15:47, Son Güncelleme:

Nilperi Şahinkaya kimdir? Biyografi

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Nilperi Şahinkaya kimdir? Biyografi

En son ekranların sevilen gençlik dizisi “Kiraz Mevsimi” dizisiyle televizyon ekranlarında görülen, ancak dizinin ardından tiyatro çalışmalarına ağırlık veren Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya’nın hayatı tüm detayları ile haberimizde…

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal’in baş şehri Dakar’da doğmuştur. Babası diplomat, annesi de bir dönem Dışişleri Bakanlığı’nda uzman olarak çalışmış. Babası diplomat olduğu için Senegal’de doğdu, ailesi adının Nil olmasını istedi, dedesi ise gördüğü bir rüya sonrası “Adında mutlaka peri olsun” dedi. Nilperi çıktı ortaya! Çocukluğunda birçok ülke ve şehir gezdi; 3 sene Duseldorf, 4 sene Paris, 4 sene Bern, 15 yaşında anne ve babası boşanınca annesiyle Türkiye’ye geldi.

Eğitim hayatına Paris'te başladı ve Paris’de Charles de Gaulle ilkokulundan 1997 yılında mezun oldu. Üniversiteyi ise Ankara’da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde tamamladı. Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce bilmektedir.

Nilperi Şahinkaya kimdir

İlk olarak televizyon hayatına Deniz Yıldızı adlı dizide başladı. Nilperi Şahinkaya, 2013 yılında “Kayıp” adlı dizide Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli, Kaan Taşaner, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ile beraber rol aldı.

2023 – 2014 sezonunda “Kim Korkar Hain Kurttan?” adlı tiyatro oyununda Zerrin Tekindor, Haluk Bilginer, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile birlikte rol aldı.

Nilperi Şahinkaya, 2014 yılında “Kiraz Mevsimi” adlı dizide başrolleri Dağhan Külegeç, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu ile paylaştı. Şimdilerde televizyon ekranlarına ara verip tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi.

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