Nilperi Şahinkaya kimdir? Biyografi
En son ekranların sevilen gençlik dizisi “Kiraz Mevsimi” dizisiyle televizyon ekranlarında görülen, ancak dizinin ardından tiyatro çalışmalarına ağırlık veren Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya’nın hayatı tüm detayları ile haberimizde…
Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal’in baş şehri Dakar’da doğmuştur. Babası diplomat, annesi de bir dönem Dışişleri Bakanlığı’nda uzman olarak çalışmış. Babası diplomat olduğu için Senegal’de doğdu, ailesi adının Nil olmasını istedi, dedesi ise gördüğü bir rüya sonrası “Adında mutlaka peri olsun” dedi. Nilperi çıktı ortaya! Çocukluğunda birçok ülke ve şehir gezdi; 3 sene Duseldorf, 4 sene Paris, 4 sene Bern, 15 yaşında anne ve babası boşanınca annesiyle Türkiye’ye geldi.
Eğitim hayatına Paris'te başladı ve Paris’de Charles de Gaulle ilkokulundan 1997 yılında mezun oldu. Üniversiteyi ise Ankara’da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde tamamladı. Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce bilmektedir.
İlk olarak televizyon hayatına Deniz Yıldızı adlı dizide başladı. Nilperi Şahinkaya, 2013 yılında “Kayıp” adlı dizide Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli, Kaan Taşaner, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ile beraber rol aldı.
2023 – 2014 sezonunda “Kim Korkar Hain Kurttan?” adlı tiyatro oyununda Zerrin Tekindor, Haluk Bilginer, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile birlikte rol aldı.
Nilperi Şahinkaya, 2014 yılında “Kiraz Mevsimi” adlı dizide başrolleri Dağhan Külegeç, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu ile paylaştı. Şimdilerde televizyon ekranlarına ara verip tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi.
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