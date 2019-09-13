Neslihan Doğrusöz ve babası Tufan Doğrusöz kimdir?
Neslihan Doğrusöz, ismini Doruk olarak değiştirmesinin ardından son hali ile kamera karşısına çıktı. Bu süreçte yaşadıkları ve hayatına dair detayları aktaran Neslihan Doğrusöz, aktör olan babası Tufan Doğrusöz ile ikili ilişkilerinde zor zamanlar geçirdiklerini aktarıyor. Peki, Neslihan Doğrusöz ve babası Tufan Doğrusöz kimdir? İşte, her iki isim hakkında bazı bilgiler
Cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından Doruk ismini alan Neslihan Doğrusöz, hayatına dair merak edilenleri anlattı. Kendisini her zaman erkek olarak hissettiği aktaran Neslihan Doğrusöz, babası Tufan Doğrusöz'ün diretmesi dolayısıyla bir dönem kadınlık hormonu aldığını ifade ediyor. Peki, Neslihan Doğrusöz ve babası Tufan Doğrusöz kimdir? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler
TUFAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?
26 Haziran 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tufan Doğrusöz, kariyeri boyunca pek çok projede yer almıştır. Bunlardan bazıları;
- 2015 - Arka Sokaklar (Burhan)
- 2013 - Kurtlar Vadisi Pusu (Metin)
- Uzaylı Zekiye
- Yaprak Dökümü
- Dullar Pansiyonu
- Saat Sabahın Dokuzu
- Parkta Bir Sonbahar Günüydü
- Ana
- Aşkın Sonu
- Karanlık Dünya
- Yüzünü Şeytan Görsün
- Sevdim Seni
- Tutsak
- Dağınık Yatak
DORUK İSMİNİ ALAN NESLİHAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?
Yeni tarzıyla dikkat çeken Neslihan Doğrusöz, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı İşte Benim İsimli yarışmada, dahil olduğu ilk gün jüri üyelerinden tam not alan ve hayatına dair söyledikleriyle iddialı bir rakip imajı çizen Neslihan Doğrusöz, reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor.
2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Neslihan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor.
Mesleğe bağlılığını “tutku” kelimesiyle tanımlayan Neslihan Doğrusöz, son günlerde yeni tarzıyla dikkat çekiyor.
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