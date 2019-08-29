Neslihan Doğrusöz kimdir ve kaç yaşında? Tarzı sonrası ismini de değiştirdi
Neslihan Doğrusöz, yeni imajını tanıtmasının ardından yeni ismiyle de ön plana çıktı. İsmini Doruk olarak değiştirdiğini ifade eden Neslihan Doğrusöz, kim olduğu ile araştırılmaya başlandı. Peki, Doruk ismi ve yeni imajıyla gündeme gelen Neslihan Doğrusöz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Neslihan Doğrusöz, magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Doruk ismiyle gündeme gelen Neslihan Doğrusöz, bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasına katılmıştı. Peki, yeni tarzıyla gündeme gelen Neslihan Doğrusöz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
İSMİNİ DORUK OLARAK DEĞİŞTİREN NESLİHAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?
Yeni tarzıyla dikkat çeken Neslihan Doğrusöz, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı İşte Benim İsimli yarışmada, dahil olduğu ilk gün jüri üyelerinden tam not alan ve hayatına dair söyledikleriyle iddialı bir rakip imajı çizen Neslihan Doğrusöz, reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor.
2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Neslihan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor.
Mesleğe bağlılığını “tutku” kelimesiyle tanımlayan Neslihan Doğrusöz, son günlerde yeni tarzıyla dikkat çekiyor.
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