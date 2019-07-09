Neslihan Atagül kimdir ve kaç yaşında? Hangi projelerde oynadı?
Neslihan Atagül, özel hayatı, kariyeri ve polemikleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemlerde objektiflerden uzak bir yaşam sürdüren Neslihan Atagül, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yaprak Dökümü ile 2006 yılında kariyerine başlamış ve Kara Sevda dizisi ile popülaritesini arttırmıştır. Peki, Neslihan Atagül kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992’de İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde okuyan Neslihan Atagül, 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisiyle oyunculuk kariyerine ilk adımını attı.
2006 yılında ilk uzun metrajlı filmi olan 'İlk Aşk' da Vahide Gördüm, Çetin Tekindor ile birlikte oynadı. Bu filmdeki rolü ile Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülünü aldı. 2011 yılında “Hayat Devam Ediyor” dizisi ile oyunculuğa devam etti. 2012 yılında Yeşim Ustaoğlu'nun yazıp yönettiği, başrollerini Özcan Deniz ile paylaştığı "Araf"filmiyle, 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Ödülü , 25. Tokyo Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü , Altın Koza Film Festivali Türkân Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, Moskova 2 Morrow Film Festivali Şimdinin ve Geleceğin En İyi Oyuncusu Ödülünü aldı.
Neslihan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa’nın Aynı adlı romanından uyarlanan, başrollerini Kadir Doğulu, ile paylaştığı " Fatih Harbiye " 2014 yılında final yapmasının ardından Burak Özçivit ile başrolü paylaştığı "Kara Sevda" dizisi ile 2015-2017 yılları arasında Star Tv ekranlarında yer aldı.
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