Neslican Tay için son mesajını görmemişim sözünü paylaşan Duygu Özaslan kimdir?
Yaşam mücadelesini kaybeden Neslican Tay'ın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Duygu Özaslan, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Neslican için paylaşım yapan Duygu Özaslan, 'Bana son yazdığın mesajı görmemişim, şimdi okudum' sözlerinin ardından eleştirilere maruz kaldı. Peki, Duygu Özaslan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isi hakkında bazı bilgiler
Son günlerde sosyal medyada çok konuşulan Duygu Özaslan, 1991 yılında doğdu. YouTube üzerinde yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan'ın abonesi her geçen gün artıyor. Çektiği makyaj videolarıyla sosyal medya fenomeni olan Duygu Özaslan, İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyor. Günümüzde ilk başlarda hobi olarak açtığı YouTube kanalında makyaj videoları paylaşan Duygu Özaslan, bu hobiyi meslek haline getirdi. 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı:
İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger’larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, “Nereden alayım, hangisi iyi” diye... “Bir kanal açsana” dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum. İzlenme sayısı artan kanallarla iletişime geçip partner oluyoruz...
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