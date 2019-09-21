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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
21.09.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

Neslican Tay için son mesajını görmemişim sözünü paylaşan Duygu Özaslan kimdir?

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Neslican Tay için son mesajını görmemişim sözünü paylaşan Duygu Özaslan kimdir?

Yaşam mücadelesini kaybeden Neslican Tay'ın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Duygu Özaslan, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Neslican için paylaşım yapan Duygu Özaslan, 'Bana son yazdığın mesajı görmemişim, şimdi okudum' sözlerinin ardından eleştirilere maruz kaldı. Peki, Duygu Özaslan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isi hakkında bazı bilgiler

Son günlerde sosyal medyada çok konuşulan Duygu Özaslan, 1991 yılında doğdu. YouTube üzerinde yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan'ın abonesi her geçen gün artıyor. Çektiği makyaj videolarıyla sosyal medya fenomeni olan Duygu Özaslan, İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyor. Günümüzde ilk başlarda hobi olarak açtığı YouTube kanalında makyaj videoları paylaşan Duygu Özaslan, bu hobiyi meslek haline getirdi. 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı:

İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum.  Yabancı güzellik vlogger’larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, “Nereden alayım, hangisi iyi” diye... “Bir kanal açsana” dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu.  Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum. İzlenme sayısı artan kanallarla iletişime geçip partner oluyoruz...

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