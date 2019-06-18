Neşe Karaböcek'in oğlu Hasan Ali Yener kimdir?
Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek ve Gazeteci Tevfik Yener'in oğlu Hasan Ali Yener, 44 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Neşe Karaböcek'in oğlu Hasan Ali Yener kimdir? İşte, ölümü ardından merakla araştırılan o isim hakkında bazı bilgiler
Neşe Karaböcek'in oğlu Hasan Ali Yener, 44 yaşında kendi evinde hayatını kaybetti. Henüz ölüm nedeni resmi olarak yayımlanmayan Hasan Ali Yener'in banyodan çıktıktan sonra rahatsızlandığı ve bunun üzerine hastaneye giderken yolda hayatını kaybettiği bilgileriyle birlikte kalp krizi-beyin kanaması şüphesi üzerinde duruluyor.
Gerçek adı Neşecan Göktürk olan sanatçı, 1 Nisan 1947 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 5 yaşında "Karaböcek" piyesinde oynarken İsmet İnönü'den, Karaböcek soyadını alan "Orta Şark'ın Altın Bülbülü" unvanlı sanatçı, babasının demiryollarındaki görevi nedeniyle İstanbul' da doğdu. Henüz 2,5 yaşındayken babasının tayininin Ankara' ya çıkması nedeniyle başkente taşıdı.
İlk evliliğini ünlü yapımcı ve müzisyen Atilla Alpsakarya ile yaptı. Bu evlilikten "Alper" adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi. Atilla Alpsakarya'nın 1974'te Neşe Karaböcek'ten ayrılıp baldızı Gülden Karaböcek'le evlenmesi uzun süre magazin basınını meşgul etti.
Neşe Karaböcek 1975 tarihinde gazeteci Tevfik Yener ile evlendi. Bu evlilikten de "Hasan" adını verdiği bir oğlu daha dünyaya geldi.
Çok sayıda 45'lik plak, LP ve kaset/CD dolduran sanatçı, bunların yanında 11 sinema filminin başrolünde oynamıştır. İlk büyük çıkışını 1968 yılında "Artık Sevmeyeceğim" adlı 45'liği ile yakalamıştır.
1968-1980 arasındaki 12 yıl boyunca çeşitli plak şirketlerinden 16 adet altın plak, 1 platin plak, 1 altın bülbül (5 altın 45'lik yerine verilmiştir) ve 2 altın kaset ödülü almıştır.
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