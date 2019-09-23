Neşe Erberk kimdir kaç yaşında? Üçüz kızlarıyla dikkat çekiyor!
Neşe Erberk, ekran karşısındaki birçok vatandaşın biyografisiyle araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Üçüz kızlarıyla dikkat çeken Neşe Erberk, mankenlik kariyerinin ardından cast ajansı kurmuş ve ajans, okul gibi girişimleriyle kariyerini sürdürmüştür. Peki, Neşe Erberk kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Neşe Erberk, 14 Ekim 1964 İstanbul doğumlu. Ortaokul ve liseyi Robert Kolej’de bitirdi.1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.
1982 Bayan Vizon,1983 Türkiye Güzeli,1984 yılında da Avrupa Güzeli seçildi (Badgastein-Avusturya).Eğitimini sürdürürken bir yandan da mankenlik yaptı. Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra 1987'de kendi adını verdiği kast ve mankenlik ajansını kurdu.
2005 yılına kadar önce Erberk Kast Prodüksiyon Tic. ve Ltd.Şti adı altında, daha sonraları Neş’e Erberk Model Ajansı Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. olan ajansının yöneticiliğini yaptı. Eşi Ayk Gürdikyan’la evlendikten sonra 11 Aralık 1999 da Alin, Selin, Lara isimli üçüz kızları doğdu. Kızlarının doğumuyla çocuklara yönelik bir eğitim merkezi açma hayalini gerçekleştirmeyi düşündü. Yaptığı araştırmalarla klasik bir anaokulu açmamaya, çocukların yetenek ve ilgi alanlarının keşfedilip ortaya çıkarabileceği bir merkez olmasına karar verdi.
Eylül 2002 tarihinde, 1,5–6 yaş çocukları hedefleyen Türkiye’nin ilk Yetenek Geliştirme Programı ile anaokulunu kurdu. Bugün Milli Eğitime bağlı Neş’e Erberk Anaokulları ismi altında İstanbul’da 9 (Etiler Merkez, Balmumcu, Kemerburgaz, Florya, Halkalı, Bahçeşehir, Beylikdüzü, Ataşehir, Çekmeköy) ve İstanbul dışında Çorlu, Tekirdağ, İzmit, Ankara Oran, Ankara Yapracık, Ankara İncek, Eskişehir, İzmir-Karşıyaka, İzmir-Bornova, Aydin , Denizli, Bursa, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Diyarbakır, Malatya ve Elâzığ olmak üzere 28 şubesi bulunmaktadır
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