Nematod nedir?
Nematodlar genellikle toprakta, suda ve çürümekte olan organik maddelerde yaşarlar. Nematodların sinir ve boşaltım sistemleri ise çok basit yapılı hücre gruplarından oluşmuştur. En gelişkin sistemleri sindirim ve üreme sistemidir. Peki, nematod nedir?
Yuvarlak solucanlar ( ipliksi solucanlar) ya da Nematodlar, yuvarlak yapıda, sayıca Dünya üzerinde en fazla bulunan omurgasız hayvan şubesidir.
Hayvan ve bitkilerde önemli zararlara neden olan birçok türü vardır. Yalanc ısölomları bulunur. Vücutları uzamış, silindirik, bilateral simetrilidir.
Dünya üzerinde çok değişik yaşam yerlerine uyum sağlayan nematodların bazıları serbest, bazıları parazitik yaşar. Marin nematodları, hayvan parazitleri, insan parazitleri, karasal nematodlar olarak gruplandırılırlar.
Yuvarlak solucanlar, anatomik ve morfolojik olarak basit yapılı canlılardır. Boyları 0,25 mm – 3 mm, çapları 1-20 µ arasında değişir. Yüksek yapılı hayvansal organizmaların sahip olduğu bazı sistemlere sahip değildirler. Ör. solunum, dolaşım ve iskelet sistemi yoktur. Sinir ve boşaltım sistemleri ise çok basit yapılı hücre gruplarından oluşmuştur. En gelişkin sistemleri sindirim ve üreme sistemidir.
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