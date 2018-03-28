Mutluluğu yakalamanın 5 pratik yolu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
28.03.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Mutluluğu yakalamanın 5 pratik yolu

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Mutluluğu yakalamanın 5 pratik yolu

Bu hayatta hepimizin tek bir amacı var o da mutlu olmak. Ancak hayatın gittikçe zorlaşması mutluluğu yakalamayı daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle geçmişte çok kolay bir şekilde elde ettiğimizi düşündüğümüz mutluluğu sanki biz aradıkça o kaçıyormuş gibi. Oysa bu sadece bir yanılsama. Sadece mutluluğun basit şeylerde olduğunu hatırlamak gerekiyor.

Sevdiğiniz biriyle görüşün

Sevdikleriniz size enerji ve mutluluk verir. Onları bu nedenle kalbinizin en derin köşesine oturtursunuz. O halde canınız mutlu olmak istediğinde yapmanız gereken tek şey onu sakladığınız yerden çıkarmaktır. Yani onunla biraz vakit geçirmek. Bir kahve ya da bir yemek için bile olsa sevdiğiniz biriyle bir araya gelmez enerjinizi yükseltir ve sizi yeniden mutlu biri yapmaya yeter. Bu nedenle üşenmeyin ve harekete geçin.

Bir çiçek ekin

Çiçek bakmak aslında hem dinlendirici hem de mutlu eden bir aktivitedir. Bir canlıya can vermek, onun sorumluluğunu almak ve çiçek vermesini izlemek tıpkı bir çocuk yetiştirmek gibi keyifli bir süreçtir. Siz de bir canlının hayata nasıl güzellik kattığını gördükçe içiniz sevinçle dolar. Bu nedenle bir başka canlının sorumluluğunu almak sizi mutluluğa kısa yoldan götürecektir.

Mutluluğu yakalamanın 5 pratik yolu

Müziği açıp dans edin

Dans etmek aslında temelde hareket etmektir. Hareket etmek ise sizin ruhunuzu doyuran müzikle bir araya geldiğinde ortaya mükemmel bir kombinasyon çıkar. Modunuzu değiştirmek ve enerjinizi yükseltmenin en kolay ve etkili yolu dans etmektir. Bu nedenle siz de dans etmek için illa bir partiyi ya da kutlamayı beklemeyin, açın evde müziğinizi bir kaç şarkıda bile ne kadar mutlu hissettiğinizi göreceksiniz.

Mutluluğu yakalamanın 5 pratik yolu

Kendinizi güzel bir yemekle ödüllendirin

Tabii kendinizi ödüllendirmek için önce ne zamandır yapmak istediğiniz ama her zaman ertelediğiniz bir işi bitirin. Sonra da kendinize en sevdiğiniz yemeği hediye edin. Hem kenarda duran iş ortadan kalktığı için artık kafanızı kurcalamayacak ve bu size mutluluk verecek hem de ödül aldığınız için beyniniz serotonini anında pompalayacak.

Mutluluğu yakalamanın 5 pratik yolu

Birine yardım edin

Bilimsel araştrmalar da gösteriyor ki başka birine yardım etmek beynin mutlulukla alakalı bölümlerinin çalışmasına katkıda bulunuuyor. Bu nedenle siz de en yakınınızda duran ve yardıma ihtiyacı olan birine elinizi uzatın. Kendinizi çok daha huzurlu, işe yarar ve mutlu hissedeceksiniz.

Mutluluğu yakalamanın 5 pratik yolu

 

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