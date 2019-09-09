Müfit Can Saçıntı kimdir? Hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı?
Müfit Can Saçıntı, yönetmenlik koltuğunda oturduğu, rol aldığı filmler ve diziler ile araştırılan isim olmaya başladı. Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan ve Mandıra Filozofu filmi ile tam anlamıyla tanınan Müfit Can Saçıntı, Seksenler dizisinin ise yönetmenlik koltuğunda oturdu. Peki, Müfit Can Saçıntı kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
5 Mart 1968 tarihinde Çorum'un Sungurlu ilçesinde dünyaya gelen Müfit Can Saçıntı, Mandıra Filozofu isimli filmin hem yönetmenlik koltuğunda oturdu hem de başrol oyuncusu olarak yer aldı. İşte, Müfit Can Saçıntı'nın verdiği bir röportajda hakkındakileri anlattığı detaylı bilgiler
MÜFİT CAN SAÇINTI HAKKINDA KISA BİR BİLGİ
1968'de Sungurlu'da doğdu. Astsubay olan babasının görevleri nedeniyle ilkokulu 7 ayrı okulda, ortaokulu Doğubeyazıt‘ta, liseyi Kartal'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca terk etti. Öğrenciliği sırasında "Yarın", "“Genç İnsan", "Otomobil", "Boom Müzik" gibi dergilerde çalıştı. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı.
1990 yılında Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı. On sene boyunca Levent Kırca'nın Olacak O Kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında ATV‘nin kuruluşunda development bölümünde çalıştı. Onat Kutlar'ın isteği üzerine "Geldiler" isimli tv-gerilim senaryosu yazdı.
Televizyonlarda önce 1996 yılında önce Kanal 6'da sonra 2002 yılında Kanaltürk'te "Aranan Adam" adında bir gırgır programı yaptı. Sinema ve dizi senaryolarının dışında, zihni sinir projeleri, şakamera, şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. 1997'de Ersin Pertan'ın Kuşatma Altında Aşk isimli sinema filminde rol aldı.
2012 -2014 arasında Seksenler dizisini yönetti.
2014 yılında senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" adlı filmi yönetti; Rasim Öztekin ve Ayda Aksel ile birlikte başrol oynadı.
"Kahrolsun Şey" adlı senaryosu ABD'de düzenlenen 21. Bağımsızlar Buluşması Film Festivali tarafından (Onur Mansiyonu) ödülüne değer görüldü.
Oyuncu olmaz dediler
Lisenin son zamanlarında konservatuarda okumak istediğini ancak peltek olduğu için çevresindekilerin kendisine oyuncu olamazsın dediklerini söyleyen Müfit Can Saçıntı “ Lise zamanında konservatuara gitmek istiyordum ama bana sen pelteksin oyuncu olamazsın dediler. Denemeden vazgeçtim onun yerine senaryo ve yönetmenliğe yöneldim. 30 yıl sonra oyuncu olarak tanındım” dedi.
Soyadım bu değil diyemedim
Üniversitede soyadının yıllarca yanlış yazıldığını ve utancından düzelttiremediğini söyleyen Müfit Can Saçıntı “ Üniversitede notların yazıldığı kağıtlar karbon kâğıdıyla daktiloda yapılıyordu. Benim soyadımı da Sıçıntı yazmışlar bende utangaçlıktan gidip soyadım bu değil diyemedim” dedi.
Esnaf para üstü vermiyor
Mandıra Filozofu’nda paraya karşı olan birisini canlandırdığı için esnafın alışveriş sonrası bir çok kez kendisine para üstü vermediğini söyleyen Müfit Can Saçıntı “ Mandıra Filozofu’ndan sonra esnaftan alışveriş yapıyorum para üstü bekliyorum. Para üstünü vermediniz diyorum. Siz paraya karşı değilmiydiniz diyorlar. Para üstünü vermemeye çalışıyorlar” dedi.
Burnundan tuttum, intikamını aldı
Gençlik zamanlarında Vapurda arkadaşına benzettiği birisinin burnundan tuttuğunu ve o kişinin daha sonra kendisinden intikam aldığını söyleyen Müfit Can Saçıntı “ Vapurdayken oturan birsini arkadaşıma benzetmiştim. Yanına gittim bakmayınca yüzüme burnunda tutup kendime çevirdim. Meğer arkadaşım değilmiş özür dileyip koşarak uzaklaştım. Bir hafta sonra yine vapurdan indim birisi enseme vurup kaçtı. Baktım burnundan tuttuğum adam intikamını aldı benden” dedi.
Ayakkabı boyacılığı yaptım
Çocukken ayakkabı boyacılarını saatlerce izlediğini ve ilk parasını da ayakkabı boyacılığı yaparak kazandığını söyleyen Müfit Can Saçıntı “ Çocukken ayakkabı boyacılarını çok severdim. Saatlerce onları izlerdim. Babam bana evdeki ayakkabıları boyayayım diye sandık yaptırmıştı. Ben annemin istememesine rağmen bir süre ayakkabı boyacılığı yaptım. Kazandığım ilk parayla da eve ekmek ve annem çok seviyor diye dut almıştım” dedi.
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