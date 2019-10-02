Miss Turkey'in 3 numaralı yarışmacısı Melike Kanbur kimdir ve kaç yaşında?
Miss Turkey'de 3 numaralı yarışmacı Melike Kanbur, yarışmanın yayımlandığı saatlerde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Boyu, yaşı ve tahsili ile merak konusu olan Melike Kanbur, Miss Turkey'in 3 numaralı yarışmacısı olarak boy gösterecek. Peki, Miss Turkey yarışmacısı Melike Kanbur kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Miss Turkey'in 3 numaralı yarışmacısı Melike Kanbur, hangi üniversitede ve hangi bölümde okuduğu ile merak konusu oluyor. İşte, yarışmacılar içerisinde pek çok kişinin merakla araştırdığı Melike Kanbur hakkında merak edilen bazı bilgiler
Melike Kanbur, 1.78 boya sahiptir. 24 yaşındaki Melike Kanbur, Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümü Mezunudur.
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