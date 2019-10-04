Miss Turkey üçüncüsü Büşra Turan kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç?
Miss Turkey üçüncüsü Büşra Turan, yarışmada derece elde etmesinin ardından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Özellikle boyu merak edilen Miss Turkey üçüncüsü Büşra Turan, hangi okulda okuduğu ve nereli olduğu ile sorgulanıyor. Peki, Miss Turkey üçüncüsü Büşra Turan kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Miss Turkey üçüncüsü Büşra Turan, birçok kişinin biyografisiyle araştırdığı isim oldu.
Miss Turkey 2019 yarışmacı adaylarından Büşra Turan, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 1.85 boyunda olan Büşra Turhan, 20 yaşında. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okuyan Büşra Turan, Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı 3. sınıfında eğitim hayatına devam ediyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle