Miss Turkey finalistlerinden 2 numara Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir ve kaç yaşında?
Bilgi Nur Aydoğmuş, 2 numara ile Miss Turkey yarışmasında boy gösterecek. Yarışmanın genç isimleri arasında yer alan Bilgi Nur Aydoğmuş, favoriler arasında görülüyor. Bilgi Nur Aydoğmuş'un kim ve kaç yaşında olduğunu merak eden pek çok kişi, o isim hakkında internet üzerinden bilgi edinmek üzere araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Bilgi Nur Aydoğmuş, boyu ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Diğer yarışmacılara nazaran biraz daha esmer bir tene sahip olan Bilgi nur Aydoğmuş, yarışmanın favorileri arasında yer alıyor. İşte, Bilgi Nur Aydoğmuş hakkında merak edilen bazı detaylar
1,80 boya sahip olan 23 yaşındaki Bilgi Nur Aydoğmuş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
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