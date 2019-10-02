Miss Turkey finalisti Reyhan Kasapoğlu kimdir?
Miss Turkey 2019'un finalinde yarışan isimlerden biri olan Reyhan Kasapoğlu, fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Reyhan Kasapoğlu'nun kim olduğunu merak eden vatandaşlar, Reyhan Kasapoğlu hakkında bilgi almak adına internete araştırma yapıyor. Peki, Reyhan Kasapoğlu kimdir? Reyhan Kasapoğlu kaç yaşında ve nereli?
Miss Turkey'da birincilik tacını takmak için mücadele edecek olan güzellerden Reyhan Kasapoğlu, yarışmada adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Miss Turkey yarışmasının 9 numaralı güzeli Reyhan Kasapoğlu'nun özel yaşamı ve kariyeri, araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Miss Turkey finalisti Reyhan Kasapoğlu hakkında tüm ayrıntılar...
20 yaşındaki Reyhan Kasapoğlu'nun boyu 1.74'tür. Miss Turkey 2019'un 9 numaralı adayı Reyhan Kasapoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde lisans eğitimi almaya devam etmektedir.
Reyhan Kasapoğlu'nun memleketi ve özel hayatına ilişkin pek çok bilgiye internette ulaşılmıyor.
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