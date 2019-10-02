Miss Turkey finalisti İdil Doğa Oral kimdir?
Miss Turkey 2019'un finalinde yarışan isimlerden biri olan İdil Doğa Oral, fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri hemen üzerine çekiyor. İdil Doğa Oral'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar, İdil Doğa Oral hakkında bilgi almak adına internete araştırma yapıyor. Peki, İdil Doğa Oral kimdir? İdil Doğa Oral kaç yaşında ve nereli?
Miss Turkey'da birincilik tacını takmak için mücadele edecek olan güzellerden İdil Doğa Oral, yarışmada adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Miss Turkey yarışmasının 6 numaralı güzeli İdil Doğa Oral'ın özel yaşamı ve kariyeri, araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Miss Turkey finalisti İdil Doğa Oral hakkında tüm ayrıntılar...
20 yaşındaki İdil Doğa Oral'ın boyu 1.76'dır. Miss Turkey 2019'un 6 numaralı adayı İdil Doğa Oral, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Tekstik Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi'nin Moda Tasarım Bölümü'nde eğitim hayatına devam etmektedir.
İdil Doğa Oral'ın memleketi ve özel hayatına ilişkin pek çok bilgiye internette ulaşılmıyor.
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