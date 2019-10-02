Miss Turkey finalisti Aleyna Yavaş kimdir?
Miss Turkey 2019'un finalinde yarışan isimlerden biri olan Aleyna Yavaş, fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Aleyna Yavaş'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar, Aleyna Yavaş hakkında bilgi almak adına internete araştırma yapıyor. Peki, Aleyna Yavaş kimdir? Aleyna Yavaş kaç yaşında ve nereli?
Miss Turkey'da birincilik tacını takmak için mücadele edecek olan güzellerden Aleyna Yavaş, yarışmada adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Miss Turkey yarışmasının 10 numaralı güzeli Aleyna Yavaş'ın özel yaşamı ve kariyeri, araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Miss Turkey finalisti Aleyna Yavaş hakkında tüm ayrıntılar...
20 yaşındaki Aleyna Yavaş boyu 1.70'dir. Miss Turkey 2019'un 10 numaralı adayı Aleyna Yavaş, Edirne'deki Trakya Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi Resim İşi Öğretmenliği Bölümün'nde eğitim hayatına devam etmektedir.
Aleyna Yavaş'ın memleketi ve özel hayatına ilişkin pek çok bilgiye internette ulaşılmıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle