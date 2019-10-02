Miss Turkey finalisti 4 numara Hüray Ertürk kimdir ve kaç yaşında?
Miss Turkey finalisti 4 numaralı Hüray Ertürk, fiziği ve boyu dışında yaşı ile de dikkat çekiyor. Yarışmanın 2019 ayağında duruşu ile dikkat çeken Miss Turkey finalisti 4 numara Hüray Ertürk, hayatı ile merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey finalisti 4 numara Hüray Ertürk kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Hüray Ertürk, Miss Turkey yarışmasında yüzlerce isim arasından finale kalmayı başardı. Finalde 20 güzel arasında mücadele edecek olan Hüray Ertürk, birçok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Hüray Ertürk kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
1,77 boya sahip olan Hüray Ertürk, 20 yaşındadır. Hüray Ertürk, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1. sınıf öğrencisidir.
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