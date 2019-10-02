Miss Turkey finalisti 1 numara Simay Rasimoğlu kimdir ve kaç yaşında?
Miss Turkey güzellik yarışmasının finalisti Simay Rasimoğlu, fiziği ve güzelliği ile ön plana çıkıyor. Yarışmadaki 20 güzelden birisi olan ve 1 Numara ile yarışmaya katılan finalist Simay Rasimoğlu, kariyeri ile de dikkat çekiyor. Peki, Miss Turkey'in 1 numaralı finalisti Simay Rasimoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Simay Rasimoğlu, Miss Turkey yarışmasında yüzlerce isim arasından finale kalmayı başardı. Finalde 20 güzel arasında mücadele edecek olan Simay Rasimoğlu, birçok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Simay Rasimoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
1,88 boyundaki Simay Rasimoğlu, 22 yaşındadır. Uludağ Üniversitesi Mimari Restarasyon Bölümü Mezun olan Simay Rasimoğlu, yarışmanın önemli adaylarından birisidir.
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