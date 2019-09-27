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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
27.09.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Mıss Turkey 2019 ne zaman?

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Mıss Turkey 2019 ne zaman?

Miss Turkey 2019 Finali için geri sayım devam ediyor. 200'den fazla aday Mıss Turkey 2019 ön elemesi için 27 Eylül Cuma günü jüri karşısına çıkacak. Peki, Mıss Turkey 2019 büyük finali ne zaman yapılacak?

“Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

MİSS TURKEY TARİHÇESİ

Miss Turkey ilk olarak Cumhuriyet adlı ulusal gazete tarafından duyurulmuştur. 1980'den beri yarışmayı yürüten "Miss Turkey Organisation"; Miss World, Miss Universe, Miss Supranational ve Miss International yarışmalarının Türkiye lisans sahibidir. Miss Turkey'de dereceye giren dört güzel, Türkiye'yi temsil etmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu uluslararası yarışmalara gönderilir.
Yarışma, 1980-1990 yılları arasında Güneş, Sabah, Tercüman, Bulvar gibi çeşitli gazetelerin sponsorluğunda yapılmıştır. 1990 yılında Türkiye'de özel televizyon kanallarının kurulması ile Magic Box, Show TV, Kanal D, Star TV, NTV, CNBC-e, FOX gibi kanallar yarışmanın tanıtımını ve yayıncılığını üstlendi.

2010 yılına kadar yarışma birincisi Türkiye'yi sadece Dünya Güzellik Yarışması Miss World'de, ikinci ise Kâinat Güzellik Yarışması Miss Universe'te temsil ediyordu. Miss Universe'ün dünyada daha prestijli hâle gelmesi ve diğer birçok ülkenin yıllardır Miss Universe'ü önde tutması gibi sebepler üzerine 2010 yılında alınan bir kararla yarışma birincisi hem Miss World'de hem de Miss Universe'te yarışmaya hak kazandı. 2010 yılının ikinci ise özel nedenlerden dolayı hiçbir uluslararası yarışmada ülkeyi temsil edemedi. 2011 yılında yeni bir değişiklikle birinciye Türkiye'yi sadece Miss Universe'te, ikinciye Miss World'de temsil etme hakkı verildi. 2011 yılında birçok Latin ülkesine benzer bir televizyon formatı geliştirildi: Jüri ve konuk jüri tarafından yapılan elemeler sonrası seçilen yirmi finalist, haftalar boyu süren bir ev-kamp hayatına girdi ve bu süreç FOX'ta yayımlandı. 3 Haziran 2010 Cuma günü uzun bir süreden sonra ilk kez banttan yayımlanan büyük finalle yarışma sonlandı. 2016 yılında organizasyon, "dijitalleşme" vizyonunu kapsamında kamp sürecini Instagram, Snapchat, YouTube gibi sosyal medya kanalları üzerinden yayımladı. Yarışmanın finali ise ilk kez televizyon yerine YouTube üzerinden canlı yayımlandı.

Miss Turkey yarışması 80'li yıllara kadar Türkiye Güzellik Yarışması olarak anılıyordu ve 20'li yıllardan 80'li yıllara kadar bu yarışma gazetelerin hep baş köşelerinde tutulmakta, halk tarafından da oldukça önem taşımaktaydı. Hem Türk hem de diğer ülkelerin birincileri hakkında gazetelerde geniş yazılar yazılıyordu. Ancak 80'li yıllara kadar bazı yılların kaynaklarına ulaşılamamıştır. Günümüzdeki Miss Turkey Organizasyonu adlı şirketin resmî web sitesinde 1980 yılından sonraki derece alanlara dair bilgi vardır. Daha öncesinde gazeteler sponsorluğunda yapılan organizasyonun birincilerine, birkaçı hariç, oldukça eski gazete kupürlerinden ulaşılmıştır. Bazı yıllar gazetelerde de bulunamamıştır ve doldurulmayı beklemektedir. İki birinci şeklinde listede doldurulan bilgiler bu karışıklıktan dolayıdır. Bu karışıklığın bir diğer sebebi de o dönem sistemin çok farklı olmasıdır. Bahsi geçen yıllardan ikinciler "Sinema Güzeli" olarak adlandırılıyordu ve "Sinema Güzelleri" sürekli birincilerle karıştırılmıştır. Bu sebeplerden dolayı günümüz Miss Turkey Organizasyonu bile elinde 1929'dan beri olan tüm bu listeyi bulunduramamaktadır

 

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