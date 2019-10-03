Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç?
Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu, jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu kazanan isim oldu. Yarışmanın birincisi olmasının ardından kariyeri, nereli, kaç yaşında olduğu ile birlikte boyu da merak edilen Simay Rasimoğlu, internet üzerinden sorgulanan isimler arasında yer alıyor. Peki, Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? İşte, Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Simay Rasimoğlu, boyu, yaşı ve kim olduğu ile gündemde yer alıyor. Yarışmanın birincisi olmasının ardından Simay Rasimoğlu, biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Peki, Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? İşte, Miss Turkey 2019'un birincisi hakkında detaylı bilgiler
Miss Turkey 2019 birincisi 1,88 boyundaki Simay Rasimoğlu, 22 yaşındadır. Uludağ Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Mezun olan Simay Rasimoğlu, yarışmada birincilik tacını elde etmiştir.
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