Miray Daner kimdir ve kaç yaşında?
Miray Daner, son günlerde magazin dünyasını yakından takip eden birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Miray Daner'in oynadığı diziler ve filmler başta olmak üzere kariyeri hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, Miray Daner kimdir ve kaç yaşında? İşte, Miray Daner hakkında merak edilen bazı bilgiler
Miray Daner ya da tam adıyla Miray Naz Daner, 15 Ocak 1999, İstanbul doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.
Miray Daner, bir dönem rol arkadaşı Kubilay Aka ile birliktelik yaşamış ve kısa süre önce ayrılmıştır.
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