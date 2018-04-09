Minik kalplere el uzattılar!
'BİR EL DE SEN UZAT PROJESİ' için 72 yemek yazarı ve şef “En Favori Tarifler” kitabında buluştu.
'En Favori Tarifler' kitabının imza günü, önceki gün Metrocity'de gerçekleşti. İmza günü etkinliğine iş, sanat ve gastronomi dünyasının ünlü isimleri katıldı.
GELİRİN TAMAMI BAĞIŞLANDI
Kitabın Yayın Direktörü Tuncay Tapar ve Genel Koordinatörü Ali Yeliner ev sahipliğinde , Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, elde edilen gelirin tamamı BİR EL DE SEN UZAT PROJESİ kapsamında KACUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı), KifDER (Kistik Fibrozis Derneği), Patika (Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği) LİSES Sağlık, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı'na bağışlandı.
SAATLERCE BEKLEDİLER
İmza gününe ilgi büyüktü. Kitap satın almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kitaplarını yazar ve şeflere imzalatmak için saatlerce bekledi. Çocuklara yardım edebilmek için birden fazla kitap satın alanlar oldu.
GELECEK NESİLLERE MİRAS
Gelecek nesillere bir miras olarak hazırlanan "En Favoriler Tarifler Kitabı”nda ünlü gurmeler, şefler ve yemek yazarlarının popüler tarifleri resimleriyle püf noktaları anlatılıyor. 5 ay gibi bir sürede seçici kurul tarafından özenle hazırlanan ve seçilen yemek tarifleri bu alanda ilk olma özelliği de taşıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle