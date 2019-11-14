Mine Tugay kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriMine Tugay kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
GeriHayat Mine Tugay kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hayat
14.11.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Mine Tugay kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mine Tugay kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Mine Tugay, yapmış olduğu paylaşımlar dolayısıyla son günlerin popüler isimleri arasında yer aldı. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve film projesinde yer alan Mine Tugay, yazarlık deneyimi de yaşamıştır. Peki, Mine Tugay kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim ve oynadığı diziler hakkında bazı bilgiler

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.

2002 yılında ‘İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi ‘İleri Oyunculuk Yüksek Lisans’’ bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.

Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı oyunla adım atan Mine Tugay, 2002 yılından itibaren Semaver Kumpanya tiyatrosunda "Mem u Zin","Simurg /Kuşlar meclisi","On ikinci Gece" adlı oyunlarda oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başladı. Ardından Tiyatro Dot' da ,"Çok Uzak",  "Karatavuk", "Vur/Yağmala/Yeniden" oyunlarıyla seyirciyle buluştu.

Mine Tugay 2008 yılında oynadığı "Karatavuk" oyunundaki 'Una' rolüyle Afife Jale tiyatro ödüllerinde 'En Başarılı Kadın Oyuncu', 8.lions tiyatro ödüllerinde de 'En İyi kadın Oyuncu' ödüllerini almıştır.

"10,9,8" ,"Yoldaki Kedi",”Felix und Scorpion” gibi kısa filmlerde de oynayan Mine Tugay 2008 - Sinepark Kısa Film Festivali Ödüllerinde ‘Yoldaki Kedi’ adlı kısa filmdeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almıştır.

1997 yılında başladığı oyunculuk kariyerine  "Aliye” dizisinde “Defne”, Benden Baba Olmaz" dizisinde “Sevil”, Behzat Ç."dizisinde “Suna Komiser", Öyle Bir Geçer zaman ki” dizisinde “Bahar”, "Medcezir" dizisinde “Ender” ve “Paramparça’’ dizisinde “Asuman” karakteriyle devam eden Mine Tugay son olarak "Zalim İstanbul" dizisinde "Şeniz" karakterini canlandırmaktadır.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra bir dergide seyahat yazıları yazmıştır.

OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Zalim İstanbul (TV Dizisi 2019)
Paramparça (TV Dizisi 2016-2017)
Çilek Kokusu (TV Dizisi 2015)
Kalp Hırsızı (TV Dizisi 2014)  
Medcezir (TV Dizisi 2013-2014)
Öyle Bir Geçer Zaman Ki (TV Dizisi 2012-2013)
Yalan Dünya (TV Dizisi 2012)
Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi 2011-2012)
5͛er Beşer (TV Dizisi 2011)
10,9,8… (Kısa Film 2010)
Kapalı Çarşı (TV Dizisi 2010)
Herkes mi Aldatır? (Film 2010)
Kaptan Feza (Film 2010)
Aynadaki Düşman (TV Dizisi 2009)
Sınıf (TV Dizisi 2008)
Benden Baba Olmaz (TV Dizisi 2007)
Felix und Scorpion (Kısa Film 2007)
Yoldaki Kedi (Kısa Film 2007)
Gülpare (TV Dizisi 2006)
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Film 2006)
Aliye (TV Dizisi 2005-2006)
Aşk Her Yaşta (TV Dizisi 2005)
Adı Aşk Olsun (TV Dizisi 2004)
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle