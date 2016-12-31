Meydanlar sizin olsun kalan ‘mahalleler’ bizimdir!
İhtiyaç duyduğumuz güvenli, huzurlu, sıcak konfor alanını çok uzakta aramamalı; 2017 yılını mahalle kültürünün bir parçası olarak kutlamalı.
Güzel havadis şu: Dünya genelinde yaşanan ‘kentsel dönüşüm’ felaketi her geçen yıl daha ters tepiyor, lokalleri özüne itiyor, mahallesine döndürüyor. Mahalleye sığınma sebebi çok anlaşılır, kolay açıklanır: Kent analistleri, bir gruba/topluluğa ait olma gereksinimizin tavan yaptığından; ‘bizden’ bildiğimiz insanlarla dolu ortamlara, güvende olma hissine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuzu söylüyor. Tüm bunları, sıcak bir battaniye konforunda sağlayacak tek bir olgu var: Mahalle kültürü.
BAŞKA İSTANBUL VAR, MODA'DA YAŞIYOR
Almanya’da çıkan ‘Münih Raporu’, lokal yaşayanların artık kendilerini şehirle değil kayıtlı oldukları mahalleleriyle tanımladıklarını söylüyor. Yurtta durum farklı değil: ‘Modalı’, ‘Bebekli’, ‘Adalı’ kimlikleri bugün ‘İstanbullu’ olmanın önüne geçti; kenti sahiplenmeye yönelik “Başka İstanbul yok” lafı, 90’lara ait nostaljik bir seda olarak kaldı. Bu eğilimin izini Instagram’da bile sürmek mümkün. Bugün, koskoca İstanbul’un resmi, canlı, sıcak, tıkır tıkır işleyen bir hesabı bile yokken, @MahalleModa 30 bin 400; @YelDegirmeniMahallesi 12 bin 200 takipçisiyle her günü sakinleriyle biraz daha yakınlaşarak kutluyor.
Yeni düzen, artık mahalleden dışarı adım atmayı gerektirmeyecek kadar pratik: Spor salonları bölünerek çoğaldı, büyük ölçekli salonların ‘isim yapmış’ antrenörleri birer birer küçük ölçekli butik salonlar açtı. ‘Mahallenin kahvecisi’ diye bellenen mekânlar, hava kararınca bara dönüştü, kokteyl hazırladı, sosyalleşme alanı oldu. Yakın dönemde yeni açılan restoran/barların çoğu, başarısını ‘mahalleli’ olmaya borçlu. Bu yazıyı küçük bir pratikle tamamlayın, günün geri kalanını civarınızda son zamanlarda açılmış irili-ufaklı kafeleri, restoranları, dükkânları keşfederek geçirin. Sahipleriyle laflayın, kapıdakilere selam verin. Hangi mühitte ikâmet ettiğinizin hiç önemi yok. Farkı, sıcaklığı hissedeceksiniz.
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