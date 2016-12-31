Meydanlar sizin olsun kalan ‘mahalleler’ bizimdir!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hayat
Ali Tufan KOÇ
31.12.2016 - 15:30, Son Güncelleme:

Meydanlar sizin olsun kalan ‘mahalleler’ bizimdir!

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Meydanlar sizin olsun kalan ‘mahalleler’ bizimdir!

İhtiyaç duyduğumuz güvenli, huzurlu, sıcak konfor alanını çok uzakta aramamalı; 2017 yılını mahalle kültürünün bir parçası olarak kutlamalı. 

Güzel havadis şu: Dünya genelinde yaşanan ‘kentsel dönüşüm’ felaketi her geçen yıl daha ters tepiyor, lokalleri özüne itiyor, mahallesine döndürüyor. Mahalleye sığınma sebebi çok anlaşılır, kolay açıklanır: Kent analistleri, bir gruba/topluluğa ait olma gereksinimizin tavan yaptığından; ‘bizden’ bildiğimiz insanlarla dolu ortamlara, güvende olma hissine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuzu söylüyor. Tüm bunları, sıcak bir battaniye konforunda sağlayacak tek bir olgu var: Mahalle kültürü

BAŞKA İSTANBUL VAR, MODA'DA YAŞIYOR

Almanya’da çıkan ‘Münih Raporu’, lokal yaşayanların artık kendilerini şehirle değil kayıtlı oldukları mahalleleriyle tanımladıklarını söylüyor. Yurtta durum farklı değil:  ‘Modalı’, ‘Bebekli’, ‘Adalı’ kimlikleri bugün ‘İstanbullu’ olmanın önüne geçti; kenti sahiplenmeye yönelik “Başka İstanbul yok” lafı, 90’lara ait nostaljik bir seda olarak kaldı. Bu eğilimin izini Instagram’da bile sürmek mümkün. Bugün, koskoca İstanbul’un resmi, canlı, sıcak, tıkır tıkır işleyen bir hesabı bile yokken, @MahalleModa 30 bin 400; @YelDegirmeniMahallesi 12 bin 200 takipçisiyle her günü sakinleriyle biraz daha yakınlaşarak kutluyor. 

Yeni düzen, artık mahalleden dışarı adım atmayı gerektirmeyecek kadar pratik: Spor salonları bölünerek çoğaldı, büyük ölçekli salonların ‘isim yapmış’ antrenörleri birer birer küçük ölçekli butik salonlar açtı. ‘Mahallenin kahvecisi’ diye bellenen mekânlar, hava kararınca bara dönüştü, kokteyl hazırladı, sosyalleşme alanı oldu. Yakın dönemde yeni açılan restoran/barların çoğu, başarısını ‘mahalleli’ olmaya borçlu. Bu yazıyı küçük bir pratikle tamamlayın, günün geri kalanını civarınızda son zamanlarda açılmış irili-ufaklı kafeleri, restoranları, dükkânları keşfederek geçirin. Sahipleriyle laflayın, kapıdakilere selam verin. Hangi mühitte ikâmet ettiğinizin hiç önemi yok. Farkı, sıcaklığı hissedeceksiniz. 

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